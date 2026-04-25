W skrócie Według strony irańskiej nie dojdzie do bezpośrednich rozmów delegacji Iranu i USA w Islamabadzie; komunikacja ma się odbywać pośrednio przez Pakistan.

Biały Dom wcześniej informował o planowanej "osobistej rozmowie".

Pierwsza tura amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych odbyła się 11 kwietnia w Islamabadzie i zakończyła się fiaskiem.

Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Baqael oświadczył w piątek, że nie będzie bezpośrednich rozmów delegacji Iranu I USA w Islamabadzie na temat zakończenia wojny.

- Nie jest planowane spotkanie (przedstawicieli) Iranu i USA. Irańskie oceny zostaną przekazane Pakistanowi - powiedział Baqael.

Druga tura rozmów pokojowych.

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że w sobotę rano specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć głowy państwa Jared Kushner wyruszą do Pakistanu na rozmowy z delegacją władz Iranu.

Według Leavitt "Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent i poprosili o osobistą rozmowę".

- Więc Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód, w kierunku porozumienia - powiedziała Leavitt w telewizji Fox News.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Pierwsza tura rozmów pokojowych

Pierwsza tura amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych odbyła się 11 kwietnia, cztery dni po ogłoszeniu zawieszenia broni. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, zrezygnowano z kontynuowania ich następnego dnia i delegacje wróciły do domów.

Po niepowodzeniu pierwszych rozmów w Islamabadzie zarówno przedstawiciele USA, jak i Iranu utrzymywali, że żądania drugiej strony są zbyt wygórowane, jednak główną osią sporu mają być amerykańskie żądania porzucenia przez Iran programu nuklearnego.

Od 8 kwietnia w wojnie na Bliskim Wschodzie trwa zawieszenie broni. We wtorek Donald Trump ogłosił jego bezterminowe przedłużenie do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny.

Tusk pyta w ''The Financial Times'' o lojalność USA wobec NATO. Morawiecki w ''Gościu Wydarzeń'': Niech Tusk nie wypycha USA z Europy Polsat News Polsat News