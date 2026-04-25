Bliski Wschód
USA i Iran nie usiądą do stołu. Nagły zwrot w sprawie rozmów pokojowych

Aleksandra Czurczak

Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Baqael poinformował, że w Islamabadzie nie dojdzie do bezpośrednich rozmów delegacji Iranu i USA w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Wcześniej Waszyngton mówił o planowanym spotkaniu i "osobistej rozmowie" wysłanników obu stron.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi (2. od lewej) witany przez ministra spraw zagranicznych Pakistanu Muhammada Ishaqa Dara (2. z prawej) w Islamabadzie
Rozmowy pokojowe pod znakiem zapytania. Nie bedzie spotkania Iran- USA?

W skrócie

  • Według strony irańskiej nie dojdzie do bezpośrednich rozmów delegacji Iranu i USA w Islamabadzie; komunikacja ma się odbywać pośrednio przez Pakistan.
  • Biały Dom wcześniej informował o planowanej "osobistej rozmowie".
  • Pierwsza tura amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych odbyła się 11 kwietnia w Islamabadzie i zakończyła się fiaskiem.
Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Baqael oświadczył w piątek, że nie będzie bezpośrednich rozmów delegacji Iranu I USA w Islamabadzie na temat zakończenia wojny.

- Nie jest planowane spotkanie (przedstawicieli) Iranu i USA. Irańskie oceny zostaną przekazane Pakistanowi - powiedział Baqael.

Druga tura rozmów pokojowych.

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że w sobotę rano specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć głowy państwa Jared Kushner wyruszą do Pakistanu na rozmowy z delegacją władz Iranu.

Według Leavitt "Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent i poprosili o osobistą rozmowę".

- Więc Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód, w kierunku porozumienia - powiedziała Leavitt w telewizji Fox News.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Pierwsza tura rozmów pokojowych

Pierwsza tura amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych odbyła się 11 kwietnia, cztery dni po ogłoszeniu zawieszenia broni. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, zrezygnowano z kontynuowania ich następnego dnia i delegacje wróciły do domów.

Po niepowodzeniu pierwszych rozmów w Islamabadzie zarówno przedstawiciele USA, jak i Iranu utrzymywali, że żądania drugiej strony są zbyt wygórowane, jednak główną osią sporu mają być amerykańskie żądania porzucenia przez Iran programu nuklearnego.

Od 8 kwietnia w wojnie na Bliskim Wschodzie trwa zawieszenie broni. We wtorek Donald Trump ogłosił jego bezterminowe przedłużenie do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny.

