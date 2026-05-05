USA grożą Iranowi. "Odpowiemy niszczycielską siłą"
- Jeśli Iran zaatakuje wojska USA lub niewinne statki handlowe, odpowiemy przytłaczającą i niszczycielską siłą - powiedział we wtorek szef Pentagonu Pete Hegseth. Generał Dan Caine ocenił, że dotychczasowe ataki Iranu były "poniżej progu" wznowienia poważnych operacji bojowych.
W skrócie
- Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił, że Stany Zjednoczone odpowiedzą znaczną siłą militarną, jeśli Iran zaatakuje amerykańskie wojska lub statki handlowe.
- Hegseth podkreślił, że misja USA w cieśninie Ormuz jest tymczasowa i ma zapewnić bezpieczeństwo statkom handlowym przed irańskimi atakami.
- Generał Dan Caine stwierdził, że ostatnie działania Iranu były poniżej progu wznowienia poważnych operacji bojowych, ale siły USA są gotowe do reakcji na ewentualne rozkazy.
Hegseth ostrzegł Iran podczas konferencji prasowej na temat "Projektu Wolność", operacji mającej na celu umożliwienie statkom handlowym tranzytu przez cieśninę Ormuz.
- Jeśli zaatakujecie amerykańskie wojska lub niewinne statki handlowe, spotkacie się z przytłaczającą i niszczycielską siłą ognia Ameryki (...) Wolimy, aby była to pokojowa operacja, ale jesteśmy gotowi bronić naszych ludzi, naszych okrętów, naszych samolotów i tej misji, bez wahania, wobec Iranu, aby niewinne statki mogły swobodnie przepływać - powiedział Hegseth.
Zaznaczył, że misja jest tymczasowa, a USA przekażą po niej odpowiedzialność za cieśninę partnerom.
- Zawieszenie broni jest w mocy. To ("Projekt Wolność" - red.) jest osobny projekt i spodziewaliśmy się, że na początku nastąpią pewne zawirowania, które rzeczywiście miały miejsce - oświadczył Hegseth, pytany czy poniedziałkowe ataki Iranu oznaczają koniec rozejmu.
Występujący obok Hegsetha przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Caine ocenił jednocześnie, że dotychczasowe ataki Iranu od czasu rozpoczęcia zawieszenia broni - dziewięciokrotne ostrzelanie statków, przejęcie dwóch i dziesięciokrotne ataki na siły USA - były "poniżej progu wznowienia poważnych działań bojowych".
Generał powiedział, że kwestia tego, co stanowi pogwałcenie zawieszenia broni jest polityczna i nie należy do niego. Określił też irańskie ataki rakietowe, dronowe na statki i port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za "niewielki ogień zaczepny" i ocenił, że "Iran chwyta się brzytwy".
Centralne Dowództwo USA i reszta sił połączonych pozostają gotowe do wznowienia poważnych operacji bojowych przeciwko Iranowi, jeśli otrzymają taki rozkaz. Żaden przeciwnik nie powinien mylić naszej obecnej powściągliwości z brakiem determinacji" - powiedział reporterom generał Dan Caine.