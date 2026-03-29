Bliski Wschód
USA gromadzą siły, Iran z prowokacyjnym oświadczeniem. "Nasi ludzie czekają"

Paweł Sekmistrz

Iran oskarża USA o potajemne planowanie operacji lądowej pod przykrywką chęci prowadzenia dialogu i osiągniecia porozumienia. "Nasi ludzie czekają" - zapowiedział przewodniczący irańskiego parlamentu, dodając, że "kara" spotka nie tylko amerykańskich żołnierzy, ale również ich sojuszników w regionie.

Prezydent USA Donald Trump i przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf
Iran grozi USA po zapowiedziach mediów o możliwości operacji lądowej amerykańskich żołnierzyAFP

W skrócie

  • Przewodniczący irańskiego parlamentu oskarżył USA o potajemne planowanie ataku lądowego i zagroził zarówno amerykańskim żołnierzom, jak i ich regionalnym sojusznikom.
  • Gwardia Rewolucyjna Iranu zapowiedziała ataki na amerykańskie uniwersytety na Bliskim Wschodzie, a Amerykański Uniwersytet w Bejrucie wprowadził zdalne nauczanie w odpowiedzi na groźby.
  • Izrael poinformował o przeprowadzeniu uderzenia na zakład produkujący komponenty do rakiet balistycznych w Teheranie oraz inne irańskie obiekty zbrojeniowe.
W piątek na Bliski Wschód dotarł okręt desantowy USS Tripoli, będący flagowym statkiem 31. Ekspedycyjnej Jednostki Piechoty Morskiej, w której skład wchodzi około 3500 żołnierzy.

W niedzielę na doniesienia zareagował irański parlament. Jego przewodniczący Mohammad Bagher Ghalibaf zarzucił Stanom Zjednoczonym knucie przeciwko Teheranowi pod pozorami chęci osiągnięcia dialogu.

Iran wskazuje na USA i ich sojuszników. Padły groźby

"Wróg publicznie wysyła komunikaty negocjacyjne i dialogowe, potajemnie planując atak lądowy" - ocenił Ghalibaf w oświadczeniu opublikowanym na łamach agencji informacyjnej IRNA.

W tym samym komunikacie Ghalibaf wystosował też groźby pod adresem wojska Stanów Zjednoczonych. "Nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ziemię, by ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników" - napisał polityk.

Zobacz również:

USA miały zniszczyć około jedną trzecią arsenału Iranu
Trump się przeliczył? Ujawniają skalę ataków USA, Iran ma "potężne zapasy"

Marta Stępień
Choć Donald Trump wielokrotnie zaprzeczał jakoby USA planowały przeprowadzenie operacji naziemnej, "Washington Post" donosił, że Pentagon ma przygotowane takie plany. Miałyby one dotyczyć m.in. nalotów w rejonie cieśniny Ormuz.

Z kolei "Wall Street Journal" informował, że USA rozważają wysłanie w region kolejnych 10 tysięcy żołnierzy.

Amerykańskie uniwersytety na Bliskim Wschodzie zagrożone. Władze uczelni podjęły radykalne kroki

To nie jedne groźby pod adresem USA, które pojawiły się w niedzielę. Gwardia Rewolucyjna Iranu zapowiedziała, że przeprowadzi ataki na amerykańskie uniwersytety na Bliskim Wschodzie. Miałaby to być odpowiedź na zniszczenie dwóch irańskich placówek edukacyjnych przez siły amerykańsko-izraelskie.

"Jeśli rząd USA chce, aby jego uniwersytety w regionie były wolne od odwetu, musi potępić bombardowania irańskich uniwersytetów w oficjalnym oświadczeniu do godziny 12 w poniedziałek, 30 marca czasu teherańskiego" - napisano w oświadczeniu.

Zobacz również:

USA mają przygotowywać plany operacji lądowych w Iranie
Pentagon szykuje operacje lądowe. Wskazują możliwe scenariusze

Marta Stępień
Zalecono też wszystkim pracownikom i studentom uczelni w regionie trzymanie się na odległość co najmniej jednego kilometra od kampusów. W odpowiedzi Amerykański Uniwersytet w Bejrucie ogłosił, że przez najbliższe dwa dni zajęcia odbywać będą się w formie zdalnej.

Izrael kontynuuje ostrzał irańskiej zbrojeniówki

Tymczasem tego samego dnia izraelskie wojsko poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę dokonało uderzenia na znajdujący się w Teheranie kluczowy zakład zajmujący się produkcją komponentów do rakiet balistycznych.

"To miejsce jest jednym z zaledwie dwóch tego typu w Iranie, gdzie opracowano kluczowe komponenty do montażu i uruchomienia pocisków przeznaczonych do wystrzelenia w kierunku państwa Izrael" - napisano w wojskowym komunikacie.

Oprócz tego ataki wymierzone były m.in. w irańskie obiekty zbrojeniowe produkujące drony, systemy obrony powietrznej, a także silniki do rakiet balistycznych.

Źródło: AFP

Zobacz również:

Ataki w regionie Zatoki Perskiej. Iran przeprowadził odwet na Izrael
Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Iran przeprowadził odwet na Izraelu

Joanna Mazur
