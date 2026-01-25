W skrócie Schron ajatollaha Chameneiego opisano jako silnie ufortyfikowany obiekt połączony tunelami z ważnymi budynkami.

Masud Chamenei przejął codzienne zarządzanie biurem ojca i stał się głównym pośrednikiem między nim a rządem.

Stany Zjednoczone koncentrują wojska na Bliskim Wschodzie w odpowiedzi na represje wobec demonstrantów w Iranie.

Informatorzy opisali schron jako silnie ufortyfikowany obiekt połączony licznymi tunelami z naziemnymi budynkami ważnymi dla sprawowania władzy i przetrwania reżimu.

Pod nieobecność ukrywającego się ajatollaha jego trzeci syn, Masud Chamenei, przejął codzienne zarządzanie biurem ojca i stał się głównym pośrednikiem między nim a irańskim rządem.

Iran. Ajatollah Chamenei w schronie, spodziewają się ataku USA

Dosłowne zejście irańskiego przywódcy do podziemia dowodzi, że wywiad wojskowy Iranu jako wysoce prawdopodobny uznał potencjalny atak sił Stanów Zjednoczonych, które wciąż gromadzą na Bliskim Wschodzie kolejne okręty, samoloty, czołgi, drony bojowe i żołnierzy - opisuje serwis Iran International, powołując się na dwa źródła zbliżone do rządu.

W sobotę najistotniejsza część tych sił - grupa uderzeniowa lotniskowca Abraham Lincoln, przewożąca około 90 samolotów, znajdowała się na wysokości Zatoki Bengalskiej na Oceanie Indyjskim, zmierzając na zachód w stronę Morza Arabskiego.

Lotniskowcowi towarzyszą trzy niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke zdolne do przenoszenia pocisków Tomahawk i myśliwców F-35C.

Iran - USA. Amerykanie koncentrują w regionie swoje siły

Do amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie już 18 stycznia dotarło kolejnych 5,7 tys. żołnierzy i myśliwce F-15E Strike Eagle - poinformowało Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) we wpisie na X.

"Co najmniej 132 tys. ton sprzętu wojskowego płynie w kierunku Bliskiego Wschodu" - spuentował w piątek działania amerykańskich sił zbrojnych dziennik "New York Post".

Koncentracja na Bliskim Wschodzie wojsk Stanów Zjednoczonych jest odpowiedzią na represje reżimu irańskiego przeciwko uczestnikom trwających kilka tygodni demonstracji. Protestują oni przeciwko surowym warunkom gospodarczym. Według ekspertów ONZ ds. praw człowieka zginęło w nich już nawet 20 tys. protestujących.

