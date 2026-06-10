USA bombardują Iran. Atak "na wiele celów"

"Siły amerykańskiego Centralnego Dowództwa (CENTCOM) rozpoczęły dziś o godzinie 17.15 czasu wschodnioamerykańskiego (23.15 w Polsce) przeprowadzanie dodatkowych uderzeń w samoobronie na wiele celów w Iranie na rozkaz naczelnego dowódcy" - napisało dowództwo w wydanym komunikacie.

Jak dodano, "uderzenia są odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą agresję Iranu".

Wcześniej przed siedzibą CENTCOM w Tampie na Florydzie Pete Hegseth zapowiedział, że wojsko będzie dziś w nocy "bardzo zajęte".

Szef Pentagonu podkreślił, że resort wojny jest "gotowy ustalić warunki, które zapewnią taki rodzaj porozumienia, jakiego oczekuje prezydent Trump".

Szef Pentagonu zapowiada atak na "kluczowe obiekty" w Iranie

Hegseth zaznaczył, że planowane uderzenia w środę wieczorem "będą silne" i zbombardowane zostaną "kluczowe obiekty" w Iranie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że Stany Zjednoczone przeprowadzą "bardzo stanowczy" atak na Iran, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia pokojowego.

- Wczoraj mocno ich uderzyliśmy i dzisiaj uderzymy ponownie - powiedział Trump podczas uroczystości podpisania w Białym Domu ustawy Secure America Act.

USA ostrzeliwują cele w Iranie. Eksplozje w kilku rejonach kraju

Wkrótce po zapowiedzi CENTCOM irańskie media zaczęły donosić o eksplozjach na południu kraju, nieopodal cieśniny Ormuz. Wybuchy miały mieć miejsce w porcie Bandar-e Abbas, na wyspie Qeshm oraz w miastach Minab i Sirik.

Pojawiły się też informacje o starciu między irańskimi a amerykańskimi siłami na morzu. Eksplozje odnotowano też w pobliżu lotniska i bazy lotniczej w Bandar-e Abbas.

Połączone dowództwo irańskiej armii ogłosiło wkrótce później zamknięcie cieśniny Ormuz dla wszystkich jednostek pływających.

Jak podał portal Axios, powołując się na dwa źródła, w środę po południu prezydent spotkał się ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, aby omówić potencjalne nowe uderzenia przeciwko Iranowi.

Według źródeł jedną z rozważanych opcji jest przeprowadzenie operacji o dużej skali w krótkim czasie. Jej celem miałoby być wywarcie presji na Iran, aby zmienił swoje stanowisko w negocjacjach.

Impas w kwestii porozumienia USA-Iran. Trump traci cierpliwość?

Jednocześnie katarscy mediatorzy prowadzili w środę rozmowy z irańskimi urzędnikami w Teheranie, aby spróbować przywrócić dynamikę w pracach nad porozumieniem między USA i Iranem.

We wtorek USA przeprowadziły ataki na irańskie radary i systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca, ale były one zaplanowane tak, by uniknąć ofiar i pozostawić otwartą drogę do porozumienia - zaznaczył Axios.

Rozmówcy serwisu przekazali, że Trumpa zdenerwowało niemal dwutygodniowe oczekiwanie na odpowiedź Iranu na najnowszą amerykańską propozycję porozumienia.





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