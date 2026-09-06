Bliski Wschód

Bliski Wschód

USA biorą odwet na Iranie. Zatonął tankowiec, "poniesiecie większe koszty"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

W Zatoce Omańskiej zatonął irański tankowiec, ostrzelany przez siły amerykańskie - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). To odwet za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. - Poniesiecie jeszcze większe koszty ekonomiczne - ostrzegł dowódca CENTCOM, zwracając się do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Z kolei Gwardia Rewolucyjna zaatakowała amerykańskiego drona morskiego.

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Tankowce przemieszczają się przez Cieśninę Ormuz o zachodzie słońca na spokojnym morzu.
USA zatopiły irański tankowiec (na zdjęciu ilustracyjnym statki przepływają przez Cieśninę Ormuz)ATTA KENARE AFP

W skrócie

  • W Zatoce Omańskiej utonął irański tankowiec M/T Kylo po ostrzale ze strony sił amerykańskich w odpowiedzi na wcześniejsze ataki na okręty USA.
  • Siły amerykańskie unieruchomiły również dwa inne irańskie tankowce, M/T Downy i M/T Stark 1, które według informacji miały należeć do irańskiej "floty cieni".
  • Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o ataku na amerykańskiego drona morskiego po wymianie ognia między siłami Iranu i Stanów Zjednoczonych.
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Na nagraniu wideo, opublikowanym przez wojsko USA, widać jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca.

Siły amerykańskie, oprócz M/T Kylo, zaatakowały i "trwale unieruchomiły" w sobotę także dwa inne irańskie tankowce - M/T Downy przy wyspie Chark oraz M/T Stark 1 w okolicach miejscowości Dżask nad cieśniną Ormuz. Wszystkie trzy miały być częścią irańskiej "floty cieni".

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA reagują na irańskie ataki: "Nie zawahamy się"

Według CENTCOM do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia.

- Niech przesłanie do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej będzie jasne: jeśli ostrzelacie dwa nasze okręty, poniesiecie jeszcze większe koszty ekonomiczne - zniszczymy trzy z waszych - powiedział admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM. - Nie zawahamy się bronić sił amerykańskich, a w razie potrzeby zniszczyć ograniczoną i odsłoniętą irańską flotę naftową - dodał.

Bliski Wschód. Wymiana uderzeń między Teheranem a Waszyngtonem

Z kolei Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała w niedzielę, że zaatakowała amerykańskiego drona morskiego, który próbował wpłynąć do Cieśniny Ormuz, kilka godzin po wymianie uderzeń między Teheranem a Waszyngtonem.

"Bohaterskie Siły Morskie Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej zaatakowały amerykański wojskowy bezzałogowy statek powierzchniowy (sterowany zdalnie), który próbował wpłynąć do strefy chronionej Cieśniny Ormuz" - poinformowała Gwardia w oświadczeniu przekazanym przez irańską telewizję państwową IRIB.

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Sobotnia wymiana ognia to ciąg dalszy wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów w ostatnich dniach, wznowionych w poprzedni weekend po miesiącu przerwy. 

Wojna rozpoczęła się pod koniec lutego. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, ale od tego czasu dochodzi do sporadycznych ostrzałów.

Źródło: AFP

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Dagmara Pakuła


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