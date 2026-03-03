W skrócie Ambasada USA poinformowała, że nie ewakuuje Amerykanów z Izraela i zaleca korzystanie z izraelskich autobusów wahadłowych do Egiptu.

Przekazano, że rząd USA nie gwarantuje bezpieczeństwa osobom korzystającym z tych opcji wyjazdu.

Departament Stanu USA wezwał obywateli do natychmiastowego opuszczenia kilkunastu państw Bliskiego Wschodu, w tym Izraela, korzystając z komercyjnych środków transportu.

Ambasador USA Mike Huckabee podkreślił, że sposoby opuszczenia Izraela są bardzo ograniczone.

Zaznaczył, że obecnie najlepszym rozwiązaniem jest wyjazd autobusem wahadłowym resortu turystyki Izraela do Taby w Egipcie i następnie skorzystanie z połączeń lotniczych.

Izrael. Ambasada USA "nie gwarantuje bezpieczeństwa"

Osoby, które chcą skorzystać z wyjazdu w ten sposób, muszą zarejestrować się przez formularz ewakuacyjny izraelskiego ministerstwa.

"Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej opcji wyjazdu, rząd USA nie może zagwarantować twojego bezpieczeństwa. Informacje te są przekazywane z uprzejmości dla osób chcących opuścić Izrael" - podano w komunikacie ambasady USA.

Chcący przedostać się do Jordanii mogą skorzystać z wahadłowca do Eljatu, miasta położonego na południu Izraela i "kontynuować samodzielnie (taksówką - red.) do przejścia granicznego Icchak Rabin".

Ambasador Huckabee poinformował, że personel amerykańskiej ambasady przebywa w bezpiecznych miejscach.

Iran. Lotnisko Ben Guriona w Izraelu wznowi loty

Amerykański dyplomata podkreślał, że nie wiadomo, kiedy ponownie zostanie otwarte lotnisko pod Tel Awiwem.

Jeszcze tego samego dnia władze największego portu lotniczego w Izraelu poinformowały, że przestrzeń powietrzna nad krajem będzie stopniowo otwierana od północy z wtorku na środę (godz. 23 czasu polskiego - red.).

W początkowej fazie ma być obsługiwany jeden lot pasażerski na godzinę. W kolejnym etapie dwa loty na godzinę.

Przestrzeń powietrzna Izraela została zamknięta w sobotę wraz z początkiem amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, które wywołały odwetowe ostrzały rakietowe Izraela ze strony Teheranu.

Bliski Wschód. USA apelują o natychmiastowe opuszczenie kilkunastu państw

Departament Stanu USA zaapelował w poniedziałek do Amerykanów o natychmiastowe opuszczenie kilkunastu krajów na Bliskim Wschodzie w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Wezwano, by Amerykanie opuścili wymienione kraje, korzystając z komercyjnych środków transportu.

USA i Izrael od soboty prowadzą operację przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie na rozlokowane tam amerykańskie bazy.

