Bliski Wschód
Ultimatum Trumpa w sprawie Iranu. Państwa arabskie muszą podjąć ten krok

Maciej Olanicki

Donald Trump uzależnia zawarcie trwałego pokoju z Iranem od uznania przez państwa arabskie podmiotowości Izraela - podał "The Wall Street Journal". Prezydent USA chce zaangażować państwa Półwyspu Arabskiego, ale też Turcję i Pakistan w Porozumienia Abrahamowe, co ma skutkować nawiązaniem przez te państwa relacji dyplomatycznych z Tel Awiwem. Decyzja została chłodno przyjęta na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump w ciemnym garniturze przy mównicy, w tle mapa ukazująca Bliski Wschód
Donald Trump uzależnił zawarcie pokoju z Iranem od uznania przez państwa Bliskiego Wschodu państwowości Izraela

W skrócie

  • Donald Trump uzależnił trwały pokój z Iranem od tego, czy państwa arabskie uznają podmiotowość Izraela.
  • Według "The Wall Street Journal" propozycja została chłodno przyjęta w regionie, a państwa Zatoki Perskiej mają poczucie rozczarowania Stanami Zjednoczonymi.
  • Donald Trump wyraził przekonanie, że Arabia Saudyjska i Katar powinny jako pierwsze podpisać Porozumienia Abrahamowe.
Zawarte w 2020 r. Porozumienia Abrahamowe uznaje się za jeden z największych sukcesów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Dzięki nim Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, a następnie Sudan i Maroko uznały państwo Izrael i nawiązały z nim relacje dyplomatyczne w historycznym akcie normalizacji stosunków arabsko-izraelskich.

Jak podaje "The Wall Street Journal", Donald Trump chce pójść za ciosem i uzależnić zawarcie trwałego pokoju z Iranem od dołączenia do Porozumień Abrahamowych kolejnych państw arabskich, ale też Turcji i Pakistanu.

Trwały pokój z Iranem. Trump postawił warunek państwom Bliskiego Wschodu

Według źródeł dziennika Donald Trump przedstawił swoją ofertę w rozmowie telefonicznej z liderami Arabii Saudyjskiej, Kataru, Turcji i Pakistanu. Prezydent USA miał dać do zrozumienia, że uznanie państwowości Izraela przez te kraje jest obowiązkowe, jeśli Stany Zjednoczone mają podpisać trwały pokój z Iranem.

W ocenie komentatorów propozycja została chłodno przyjęta w regionie. Według Jona Altermana, szefa Katedry Bezpieczeństwa Globalnego i Geostrategii im. Zbigniewa Brzezińskiego, Izrael jest dziś na Bliskim Wschodzie postrzegany jako państwo destabilizujące na równi z Iranem.

- W państwach Zatoki Perskiej nie ma poczucia, jak wiele zawdzięczają Stanom Zjednoczonym, raczej jak bardzo są nimi rozczarowane. Co prawda są bardzo ostrożni, by nie wyrażać tego wprost, ale czują, że USA są bardzo zmotywowane, aby chronić Izrael, a niezbyt, żeby bronić ich - powiedział Alterman.

Trump chce rozszerzenia Porozumień Abrahamowych

Wizję poszerzenia Porozumień Abrahamowych o kolejne państwa arabskie Trump już wcześniej kreślił w mediach społecznościowych. Nie było jednak mowy o uzależnianiu od tej kwestii zawarcia pokoju z Iranem. W obszernym wpisie na Truth Social prezydent USA wyraził przekonanie, że Izrael powinny uznać w pierwszej kolejności Arabia Saudyjska i Katar.

"Powinno się zacząć od natychmiastowego podpisania (Porozumień Abrahamowych - red.) przez Arabię Saudyjską i Katar. Kolejne państwa powinny pójść ich śladem. Jeśli nie, to nie powinny być częścią porozumienia, co świadczy o złych intencjach" - napisał Trump.

- To byłby naprawdę wspaniały sygnał i uważam, że te państwa są nam to winne. To byłoby świetne dla Arabii Saudyjskiej, to byłoby świetne dla Kataru, dla Kuwejtu, dla całej grupy - podkreślił prezydent USA w środę, podczas spotkania z Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem w Gabinecie Owalnym.

Źródło: "The Wall Street Journal"

