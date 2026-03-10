Ukraińcy wysłani na Bliski Wschód. Zełenski: Nasi ludzie mogą pomóc

W skrócie Ukraina wysyła wojsko w region Zatoki Perskiej, aby pomóc w ochronie życia i stabilizacji sytuacji.

Prezydent Zełenski podkreślił, że Kijów liczy na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych w wojnie z Rosją.

Zełenski poinformował także, że Ukraina wysłała drony przechwytujące do Jordanii na prośbę Waszyngtonu. Biały Dom nie odpowiedział, czy faktycznie poprosił o pomoc.

Ukraińską delegację tworzą wojsko i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że priorytetem jest ochrona życia.

- Teraz nasz zespół, zarówno wojsko, jak i Rustem Umierow, zmierza do regionu Zatoki (Perskiej), gdzie nasi ludzie mogą pomóc chronić życie i ustabilizować sytuację - powiedział na oświadczeniu wideo.

Wołodymyr Zełenski o blokadzie cieśniny Ormuz. "Poważne"

Zełenski zauważył, że ataki odwetowe Iranu na siły amerykańsko-izraelskie i zablokowanie cieśniny Ormuz to skomplikowana sytuacja. Przez wyjście Zatoki Perskiej przepływa około jedna piąta światowej ropy naftowej.

- To poważna destabilizacja. Nikt na świecie jeszcze nie potrafi powiedzieć, jak długo to wszystko potrwa, ale ważne jest, aby ochrona życia zaczęła działać jak najszybciej. Potrzebujemy także stabilności - powiedział

Ponadto ukraiński lider przypomniał, że w ubiegłym roku Kijów proponował Stanom Zjednoczonym współpracę dotyczącą radzenia sobie z wrogimi dronami, w tym wspólną produkcję systemów obrony przeciwlotniczej. - Wszyscy teraz widzą, że nie ma alternatywy dla tego kursu - stwierdził Zełenski.

- Jesteśmy gotowi pomóc tym, którzy pomagają nam, wspierają Ukrainę - zaznaczył.

Wpis prezydenta Ukrainy w języku arabskim. Kijów liczy, że partnerzy się odwdzięczą

Wołodymyr Zełenski opublikował również wpis na platformie X w języku arabskim, informujący o wysłaniu ukraińskich wojsk na Bliski Wschód. "Ważne jest, aby ci, którzy teraz zwracają się do Ukrainy o wsparcie, nadal udzielali nam wsparcia, zwłaszcza w zakresie obrony powietrznej" - podkreślił.

"Ukraina ma największe na świecie doświadczenie w zwalczaniu dronów szturmowych i bez naszego doświadczenia regionowi Zatoki Perskiej i całemu Bliskiemu Wschodowi, a także naszym partnerom w Europie i Ameryce, będzie bardzo trudno zbudować silny system obronny" - dodał Zełenski.

Jak donosi Ukrinform, Kijów liczy, że w zamian za pomoc na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie pociski Patriot, o które prosi od dłuższego czasu.

W poniedziałek Zełenski informował, że Ukraina wysłała drony przechwytujące do Jordanii, aby chroniły amerykańskie bazy wojskowe przed atakami Iranu. Zełenski twierdzi, że 5 marca Waszyngton zwrócił się do Kijowa o pomoc. - Zareagowaliśmy natychmiast - mówił. Biały Dom nie odpowiedział, czy faktycznie poprosił o wsparcie.

