Ukraińcy pomagają na Bliskim Wschodzie. Media o pierwszych sukcesach

W skrócie Ukraina wysłała na Bliski Wschód swoich specjalistów oraz systemy do przechwytywania dronów Shahed, pomagając krajom regionu w ich zwalczaniu.

Handel ukraińskimi dronami jest blokowany na szczeblu władz państwowych, a niektóre państwa zrezygnowały z negocjacji po ostrzeżeniu SBU.

Kijów negocjuje z Katarem wymianę samolotów Mirage 2000-5 na systemy antydronowe, a ukraińscy eksperci działają między innymi w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

Ukraina oddelegowała na Bliski Wschód swoich specjalistów, aby pomagać w zestrzeliwaniu dronów typu Shahed. Doświadczenie w neutralizowaniu tych bezzałogowców Kijów ma od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku.

Podobnego sposobu odpierania uderzeń ze strony Iranu chcą się nauczyć kraje położone nad Zatoką Perską.

Wojna na Bliskim Wschodzie. W zwalczaniu irańskich dronów pomaga Ukraina

Jak donosi BBC Ukraine, Kijów wysłał na Bliski Wschód nie tylko specjalistów, ale i systemy do przechwytywania statków bezzałogowych. Pierwsze efekty mają już być widoczne.

"Według BBC ukraińskim specjalistom udało się nawet zestrzelić kilka irańskich dronów w jednym z krajów regionu" - przekazano w publikacji.

W piątek Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że ukraińskie zespoły "współpracują już z pięcioma państwami, aby przeciwdziałać Shahedom". - Przedstawiono nam oceny ekspertów, pomagamy w budowaniu systemu ochrony - dodał.

"Producenci, z którymi rozmawiał BBC News Ukraine, powiedzieli, że otrzymali dziesiątki ofert komercyjnych z krajów Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, a także od pośredników" - nadmieniono.

Jak jednak czytamy, bezpośrednia sprzedaż bądź zakup ukraińskich dronów, jest "blokowana na szczeblu władz państwowych". RBK-Ukraina dodaje, że niektóre państwa zrezygnowały z negocjacji, po tym, jak początkiem marca otrzymali list od SBU, w którym ostrzeżono, że transport broni na Bliski Wschód może podlegać karze.

Kraje Zatoki Perskiej chcą ukraińskich technologii, aby niszczyć Shahedy

Nie wszystkie państwa natomiast odpuściły. RBK-Ukraina przekazało, że niektórzy producenci "rozpoczęli już jednak uzyskiwanie zezwoleń eksportowych", a co najmniej dwie firmy złożyły odpowiednie wnioski do międzynarodowych komisji.

W miniony wtorek prezydent Ukrainy powiadomił, że obecnie na Bliskim Wschodzie jest 201 ukraińskich ekspertów wojskowych, a kolejnych kilkudziesięciu jest gotowych do wysłania w region. Specjaliści realizują działania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

Natomiast jak wynika z informacji portalu Intelligence Online, na który powołuje się PAP, Kijów negocjuje przekazanie przez Katar 12 używanych samolotów Mirage 2000-5 w zamian za dostawy systemów antydronowych. Wcześniej Zełenski deklarował, że Ukraina jest gotowa realizować takie dostawy w zamian za pociski do zestawów przeciwlotniczych Patriot.

Źródła: BBC News Ukraine, RBK-Ukraina

