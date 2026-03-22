Ukraińcy pomagają na Bliskim Wschodzie. Media o pierwszych sukcesach
Ukraińscy specjaliści, którzy zajmują się zwalczaniem statków bezzałogowych, pomagają na Bliskim Wschodzie. Jak donoszą media, udało się im zniszczyć już pierwsze irańskie Shahedy. Kijów wysłał do krajów nad Zatoką Perską nie tylko ekspertów, ale i systemy przechwytujące.
W skrócie
- Ukraina wysłała na Bliski Wschód swoich specjalistów oraz systemy do przechwytywania dronów Shahed, pomagając krajom regionu w ich zwalczaniu.
- Handel ukraińskimi dronami jest blokowany na szczeblu władz państwowych, a niektóre państwa zrezygnowały z negocjacji po ostrzeżeniu SBU.
- Kijów negocjuje z Katarem wymianę samolotów Mirage 2000-5 na systemy antydronowe, a ukraińscy eksperci działają między innymi w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.
Ukraina oddelegowała na Bliski Wschód swoich specjalistów, aby pomagać w zestrzeliwaniu dronów typu Shahed. Doświadczenie w neutralizowaniu tych bezzałogowców Kijów ma od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku.
Podobnego sposobu odpierania uderzeń ze strony Iranu chcą się nauczyć kraje położone nad Zatoką Perską.
Wojna na Bliskim Wschodzie. W zwalczaniu irańskich dronów pomaga Ukraina
Jak donosi BBC Ukraine, Kijów wysłał na Bliski Wschód nie tylko specjalistów, ale i systemy do przechwytywania statków bezzałogowych. Pierwsze efekty mają już być widoczne.
"Według BBC ukraińskim specjalistom udało się nawet zestrzelić kilka irańskich dronów w jednym z krajów regionu" - przekazano w publikacji.
W piątek Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że ukraińskie zespoły "współpracują już z pięcioma państwami, aby przeciwdziałać Shahedom". - Przedstawiono nam oceny ekspertów, pomagamy w budowaniu systemu ochrony - dodał.
"Producenci, z którymi rozmawiał BBC News Ukraine, powiedzieli, że otrzymali dziesiątki ofert komercyjnych z krajów Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, a także od pośredników" - nadmieniono.
Jak jednak czytamy, bezpośrednia sprzedaż bądź zakup ukraińskich dronów, jest "blokowana na szczeblu władz państwowych". RBK-Ukraina dodaje, że niektóre państwa zrezygnowały z negocjacji, po tym, jak początkiem marca otrzymali list od SBU, w którym ostrzeżono, że transport broni na Bliski Wschód może podlegać karze.
Kraje Zatoki Perskiej chcą ukraińskich technologii, aby niszczyć Shahedy
Nie wszystkie państwa natomiast odpuściły. RBK-Ukraina przekazało, że niektórzy producenci "rozpoczęli już jednak uzyskiwanie zezwoleń eksportowych", a co najmniej dwie firmy złożyły odpowiednie wnioski do międzynarodowych komisji.
W miniony wtorek prezydent Ukrainy powiadomił, że obecnie na Bliskim Wschodzie jest 201 ukraińskich ekspertów wojskowych, a kolejnych kilkudziesięciu jest gotowych do wysłania w region. Specjaliści realizują działania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.
Natomiast jak wynika z informacji portalu Intelligence Online, na który powołuje się PAP, Kijów negocjuje przekazanie przez Katar 12 używanych samolotów Mirage 2000-5 w zamian za dostawy systemów antydronowych. Wcześniej Zełenski deklarował, że Ukraina jest gotowa realizować takie dostawy w zamian za pociski do zestawów przeciwlotniczych Patriot.
Źródła: BBC News Ukraine, RBK-Ukraina