W skrócie Według dziennika "New York Times" liczba amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie przekroczyła 50 tys.,

Zdaniem ekspertów wojskowych taka liczba nie wystarczy do przeprowadzenia dużej operacji lądowej.

Według "Washington Post" Pentagon przygotowuje się do potencjalnych operacji lądowych w Iranie. Jedna z opcji zakłada przejęcie wyspy Chark.

Wraz z przybyciem 2,5 tys. żołnierzy piechoty morskiej marines i kolejnych 2,5 tys. marynarzy liczba amerykańskich żołnierzy w regionie Bliskiego Wschodu przekroczyła 50 tys. osób - poinformował dziennik "New York Times", powołując się na przedstawiciela sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

"Chociaż wciąż nie jest jasne, jakie konkretne zadania zostaną powierzone żołnierzom marines z 31. Ekspedycyjnej Jednostki Piechoty Morskiej, urzędnicy amerykańscy twierdzą, że Donald Trump rozważa atak na większą skalę, taki jak próba przejęcia wyspy Chark lub innego terytorium w ramach działań mających na celu otwarcie cieśniny Ormuz" - czytamy.

Ujawniają, ilu Amerykanów stacjonuje na Bliskim Wschodzie

Amerykański dziennik zauważył, że liczba 50 tys. nie obejmuje 4,5 tys. członków załogi lotniskowca U.S.S. Gerald Ford. Statek zmaga się z problemami, w tym po wybuchu pożaru w pralni. Jednostka opuściła region Bliskiego Wschodu w poniedziałek 23 marca i skierowała się na Kretę. W piątek dotarła do Chorwacji. Obecnie nie wiadomo, dokąd uda się dalej.

W zeszłym tygodniu Pentagon wysłał też na Bliski Wschód około dwóch tysięcy żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Jak czytamy, żołnierze ci mają zapewnić Trumpowi "dodatkowe możliwości militarne". Według informatora "NYT" miejsce, gdzie będą stacjonować żołnierze tej jednostki, nie zostało ujawnione.

Przedstawiciel amerykańskiego wojska zaznaczył jednak, że wojskowi będą znajdować się "w zasięgu Iranu". Spadochroniarze mogliby zostać wykorzystani do zajęcia wyspy Chark, czy też zostać wysłani do innych operacji lądowych, ramię w ramię z piechotą morską.

Amerykanów mniej niż przed laty w Iraku. "Nie wystarczy do operacji lądowej"

"Eksperci wojskowi ostrzegają, że nawet 50 tys. żołnierzy, z których wielu stacjonuje na morzu, nie wystarczy do przeprowadzenia jakiejkolwiek dużej operacji lądowej. Izrael wysłał ponad 300 tys. żołnierzy na operację w Strefie Gazy, która rozpoczęła się w październiku 2023 roku. Koalicja pod przywództwem USA, która w 2003 roku dokonała inwazji na Irak, początkowo liczyła około 250 tys. żołnierzy" - przypomniał "New York Times".

Iran, którego powierzchnia stanowi prawie jedną trzecią powierzchni kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, liczy około 93 milionów mieszkańców. "Zdobycie, a tym bardziej utrzymanie, tak dużego kraju, przy dysponowaniu siłą 50 tys. żołnierzy, jest - według ekspertów wojskowych - niemożliwe" - czytamy.

USA rozważają operację lądową w Iranie. W tle odrzucone żądania Trumpa

Według doniesień dziennika "Washington Post" Pentagon przygotowuje się do operacji lądowych w Iranie, które mogłyby trwać kilka tygodni. Jeden ze scenariuszy zakłada zajęcie wspomnianej już wyspy Chark. Jednocześnie Biały Dom podkreślał, że Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Stany Zjednoczone przedstawiły 15-punktową listę, która zawiera żądania Waszyngtonu dotyczące zakończenia wojny. Mowa jest tam m.in. o ograniczeniach w zakresie broni, jaką może posiadać Iran, zawarta jest też klauzula o zaprzestaniu wspierania sił rebeliantów w regionie. Od Teheranu wymaga się również pogodzenia się z istnieniem Izraela.

Trump twierdził, że Stany Zjednoczone "prowadzą rozmowy" z Iranem. Według amerykańskiego prezydenta Teheran "chciałby zawrzeć umowę".

Tymczasem irańskie media publikowały oświadczenie anonimowego wysokiego rangą urzędnika z Teheranu, który odrzucił żądania prezydenta USA. Według rozmówcy irańskie władze "nie pozwolą Trumpowi dyktować warunków", a Iran "zakończy wojnę, kiedy sam będzie tego chciał i kiedy zostaną spełnione jego warunki".

Źródło: "New York Times", Ukraińska Prawda

