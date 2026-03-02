W skrócie Irański dron zaatakował brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze, powodując niewielkie szkody.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła zdecydowane wsparcie dla państw członkowskich w obliczu zagrożeń.

Po atakach USA i Izraela na Iran, Teheran odpowiedział nasileniem ataków na Izrael oraz amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

"Rozmawiałam z prezydentem Cypru Nikosem Christodulidisem, który poinformował mnie o incydencie, który miał miejsce krótko po północy i dotyczył bezzałogowego statku powietrznego, który zaatakował brytyjską bazę w Akrotiri" - powiadomiła szefowa KE.

"Chociaż Republika Cypryjska nie była celem ataku, pozwolę sobie jasno powiedzieć: wspólnie, stanowczo i jednoznacznie popieramy nasze państwa członkowskie w obliczu wszelkich zagrożeń" - dodała von der Leyen.

Głos zabrał również prezydent Cypru, który potwierdził, że irański dron Shahed uderzył w brytyjską bazę.

"Znajdujemy się w regionie, który jest szczególnie niestabilny geopolitycznie, który mierzy się z licznymi wyzwaniami i problemami, i który przechodzi bezprecedensowy kryzys. Nasz kraj nie bierze udziału i zamierza brać udziału w żadnych operacjach wojskowych" - przekazał Nikos Christodulidis.

Cypr. Irański dron uderzył w brytyjską bazę wojskową

W nocy z niedzieli na poniedziałek w bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii Akrotiri na Cyprze uderzył dron.

Rzecznik prasowy cypryjskiego rządu przekazał w oświadczeniu, że "informacje otrzymane różnymi kanałami wskazują na to, że w ataku uczestniczył bezzałogowy dron, który spowodował niewielkie szkody". Nie doprecyzował jednak, co dokładnie zostało zniszczone wskutek ataku.

"Ochrona naszych sił w regionie jest na najwyższym poziomie, a baza odpowiedziała, aby bronić naszych obywateli" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Administracja zaatakowanej bazy wezwała mieszkańców okolic Akrotiri, aby do odwołania pozostali w domach.

W poniedziałek rano na antenie Sky News brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper przekazała, że irański dron uderzył w pas startowy w bazie.

Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowały Iran, Teheran odpowiedział

W sobotę Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na cele w Iranie. W wyniku uderzeń zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollach Ali Chamenei wraz z rodziną.

W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael oraz na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Irańskie pociski i drony uderzyły m.in. w Bahrajnie, Kuwejcie, Omanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Iraku czy Arabii Saudyjskiej.

Źródło: Sky News

