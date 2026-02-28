Uderzenie na Iran. Tusk: Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze
"W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - przekazał w sieci Donald Tusk. To reakcja premiera na uderzenie USA na Iran. Szef polskiego rządu dodał, że odebrał meldunki MON i MSZ.
W skrócie
- Donald Tusk poinformował, że polscy obywatele i personel ambasady w Teheranie są bezpieczni, lecz Polska przygotowuje się na różne scenariusze.
- Izrael i USA przeprowadziły atak na Iran, w wyniku którego wprowadzono stan wyjątkowy w Izraelu i doszło do eksplozji w kilku irańskich miastach.
- Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu został zamknięty, a odpowiednie służby przekazują bieżące informacje o sytuacji.
Premier Donald Tusk zamieścił wpis w mediach społecznościowych w sobotę rano. Odniósł się w nim do sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Atak USA i Izraela na Iran. Donald Tusk zabrał głos
Szef polskiego rządu przekazał, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran.
"W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - napisał Donald Tusk. Jednocześnie premier dodał, że "jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna".
Z kolei koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nadmienił, że "agencja wywiadu i Służba Wywiadu Wojskowego we współpracy z sojuszniczymi służbami przekazują na bieżąco odpowiednim instytucjom informacje o sytuacji w Iranie i regionie".
W związku z atakiem na Iran wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu został zamknięty. Ambasada przekazała, że placówka pozostaje zamknięta dla odwiedzających do odwołania.
Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowały w Iranie
O uderzeniu na Teheran poinformował w sobotę rano minister obrony Izraela Israel Kac, który przekazał, że jego kraj przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju".
Tymczasem "New York Times" i Associated Press powiadomiły, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.
Irańskie media donoszą od rana o słyszalnych eksplozjach w kilku miastach - poza Teheranem - w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie, a także w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.