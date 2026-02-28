Bliski Wschód
Bliski Wschód

Uderzenie na Iran. Tusk: Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

"W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - przekazał w sieci Donald Tusk. To reakcja premiera na uderzenie USA na Iran. Szef polskiego rządu dodał, że odebrał meldunki MON i MSZ.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonów, w tle widoczne pionowe flagi w barwach Polski i Rosji.
Atak USA i Izraela na Iran. Premier Donald Tusk zabrał głosKLAUDIA RADECKA / NurPhotoAFP

  • Donald Tusk poinformował, że polscy obywatele i personel ambasady w Teheranie są bezpieczni, lecz Polska przygotowuje się na różne scenariusze.
  • Izrael i USA przeprowadziły atak na Iran, w wyniku którego wprowadzono stan wyjątkowy w Izraelu i doszło do eksplozji w kilku irańskich miastach.
  • Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu został zamknięty, a odpowiednie służby przekazują bieżące informacje o sytuacji.
Premier Donald Tusk zamieścił wpis w mediach społecznościowych w sobotę rano. Odniósł się w nim do sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Atak USA i Izraela na Iran. Donald Tusk zabrał głos

Szef polskiego rządu przekazał, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran.

"W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - napisał Donald Tusk. Jednocześnie premier dodał, że "jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna".

Amerykańskie samoloty wojskowe służące do tankowania na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie
Bliski Wschód

Atak na Iran. Izrael zamyka przestrzeń powietrzną nad krajem

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Z kolei koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nadmienił, że "agencja wywiadu i Służba Wywiadu Wojskowego we współpracy z sojuszniczymi służbami przekazują na bieżąco odpowiednim instytucjom informacje o sytuacji w Iranie i regionie".

    W związku z atakiem na Iran wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu został zamknięty. Ambasada przekazała, że placówka pozostaje zamknięta dla odwiedzających do odwołania.

    Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowały w Iranie

    O uderzeniu na Teheran poinformował w sobotę rano minister obrony Izraela Israel Kac, który przekazał, że jego kraj przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju".

    Tymczasem "New York Times" i Associated Press powiadomiły, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.

    Irańskie media donoszą od rana o słyszalnych eksplozjach w kilku miastach - poza Teheranem - w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie, a także w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

    Donald Trump zabrał głos po ataku USA na Iran
    Świat

    Donald Trump zabrał głos po ataku na Iran. "Zniszczymy i unicestwimy"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
