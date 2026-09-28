W skrócie Ośmiu amerykańskich marines zostało rannych w ataku w cieśninie Ormuz dwa tygodnie temu, a szczegóły incydentu nie zostały ujawnione przez Pentagon.

Według urzędników poszkodowani żołnierze należeli do batalionu desantowego i doświadczyli zatrucia dymem oraz objawów wstrząsu mózgu, ale wrócili do służby.

NBC informuje o niejasnościach i zmianach w raportach dotyczących strat osobowych w trwającym konflikcie, w którym łącznie śmierć poniosło 19 żołnierzy amerykańskich, a liczba rannych niedawno wzrosła o 38 osób.

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Stacja NBC, powołując się na trzech przedstawicieli władz USA, przekazała, że dwa tygodnie temu irański przeciwokrętowy pocisk manewrujący uderzył w okręt w cieśninie Ormuz.

Żołnierze zatruli się dymem, mieli też objawy wstrząsu mózgu. Nie były to jednak poważne obrażenia i wszyscy wrócili już do służby.

Atak w cieśninie Ormuz. Ucierpiało ośmiu Amerykanów

Urzędnicy poinformowali, że marines - siedmiu szeregowych i oficer - działali w ramach batalionu desantowego. Nie znajdowali się na pokładzie okrętu Marynarki Wojennej USA, a urzędnicy odmówili podania rodzaju jednostki.

Pentagon nie ujawnił szczegółów ataku, do którego doszło 14 września. Dowództwo Centralne USA odmówiło komentarza.

Wojna w Iranie. Raporty na temat strat USA budzą zastrzeżenia

Dane dotyczące rannych i zabitych w rozpoczętej w lutym wojnie pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem budzą wątpliwości. Jak wskazuje NBC, w przypadku innych konfliktów dane zawsze podawane były w sposób rutynowy.

W tym przypadku dochodzi jednak do zmian w raportach - niedawno Pentagon dokonał nieoczekiwanej zmiany w klasyfikacji i obniżył liczbę ofiar śmiertelnych wśród amerykańskich żołnierzy.

Kilka dni temu, bez informowania mediów, dokonano też aktualizacji danych na temat strat osobowych - liczba rannych wzrosła o 38 osób, osiągając łączny poziom 861 poszkodowanych.

Według aktualnych doniesień, w konflikcie na Bliskim Wschodzie zginęło 19 amerykańskich żołnierzy.



