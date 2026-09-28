Bliski Wschód

Bliski Wschód

Uderzenie irańskiego pocisku. Ośmiu Amerykanów zostało rannych

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Ośmiu amerykańskich marines ucierpiało w irańskim ataku w cieśninie Ormuz, do którego doszło przed dwoma tygodniami - informują amerykańskie media. Pentagon nie ujawnia szczegółów zdarzenia.

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statki w cieśninie Ormuz
Statki w cieśninie OrmuzATTA KENARE AFP

W skrócie

  • Ośmiu amerykańskich marines zostało rannych w ataku w cieśninie Ormuz dwa tygodnie temu, a szczegóły incydentu nie zostały ujawnione przez Pentagon.
  • Według urzędników poszkodowani żołnierze należeli do batalionu desantowego i doświadczyli zatrucia dymem oraz objawów wstrząsu mózgu, ale wrócili do służby.
  • NBC informuje o niejasnościach i zmianach w raportach dotyczących strat osobowych w trwającym konflikcie, w którym łącznie śmierć poniosło 19 żołnierzy amerykańskich, a liczba rannych niedawno wzrosła o 38 osób.
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Stacja NBC, powołując się na trzech przedstawicieli władz USA, przekazała, że dwa tygodnie temu irański przeciwokrętowy pocisk manewrujący uderzył w okręt w cieśninie Ormuz.

Żołnierze zatruli się dymem, mieli też objawy wstrząsu mózgu. Nie były to jednak poważne obrażenia i wszyscy wrócili już do służby.

Atak w cieśninie Ormuz. Ucierpiało ośmiu Amerykanów

Urzędnicy poinformowali, że marines - siedmiu szeregowych i oficer - działali w ramach batalionu desantowego. Nie znajdowali się na pokładzie okrętu Marynarki Wojennej USA, a urzędnicy odmówili podania rodzaju jednostki.

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Wojna w Iranie. Raporty na temat strat USA budzą zastrzeżenia

Dane dotyczące rannych i zabitych w rozpoczętej w lutym wojnie pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem budzą wątpliwości. Jak wskazuje NBC, w przypadku innych konfliktów dane zawsze podawane były w sposób rutynowy.

W tym przypadku dochodzi jednak do zmian w raportach - niedawno Pentagon dokonał nieoczekiwanej zmiany w klasyfikacji i obniżył liczbę ofiar śmiertelnych wśród amerykańskich żołnierzy.

Kilka dni temu, bez informowania mediów, dokonano też aktualizacji danych na temat strat osobowych - liczba rannych wzrosła o 38 osób, osiągając łączny poziom 861 poszkodowanych.

Według aktualnych doniesień, w konflikcie na Bliskim Wschodzie zginęło 19 amerykańskich żołnierzy.

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