Tysiące żołnierzy USA zmierzają na Bliski Wschód. W tle plan Trumpa
Tysiące żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej armii USA zaczęło przybywać na Bliski Wschód - poinformowali Reutersa dwaj amerykańscy urzędnicy. Według mediów mogliby oni zostać wykorzystani do różnych celów w wojnie z Iranem, w tym do próby przejęcia wyspy Chark.
W skrócie
- Tysiące żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej armii USA oraz marynarze i siły specjalne przybywają na Bliski Wschód.
- Reuters podał, że żołnierze mogą zostać wykorzystani do różnych celów w wojnie z Iranem, w tym do próby przejęcia wyspy Chark.
- Od 28 lutego Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na ponad 11 tys. celów, w wyniku których ponad 300 żołnierzy amerykańskich zostało rannych, a 13 zginęło podczas operacji "Epicka Furia".
Jak informuje Reuters, spadochroniarze z Fort Bragg w Karolinie Północnej dołączają do tysięcy marynarzy i sił specjalnych wysłanych na Bliski Wschód. W ciągu weekendu około 2500 żołnierzy piechoty morskiej przybyło do tego regionu.
Urzędnicy, którzy prosili o zachowanie anonimowości, nie podali konkretnych miejsc, do których żołnierze zostaną skierowani, ale spodziewali się takiego kroku.
Dodatkowi żołnierze armii to m.in. członkowie dowództwa 82. Dywizji Powietrznodesantowej, część sił logistycznych i wsparcia oraz jedna brygadowa grupa bojowa.
Jak podało jedno ze źródeł, nie podjęto jeszcze decyzji o wysłaniu wojsk do Iranu, ale będą one miały na celu zwiększenie potencjału na potrzeby potencjalnych przyszłych operacji w regionie.
Bliski Wschód. Media: Trzy scenariusze dla wojsk Trumpa
Reuters wskazuje, że żołnierze mogliby zostać wykorzystani do różnych celów w wojnie z Iranem, w tym do próby przejęcia wyspy Chark, będącej centrum 90 proc. irańskiego eksportu ropy naftowej.
Na początku tego miesiąca agencja Reutera donosiła, że w administracji Trumpa toczyły się dyskusje na temat operacji przejęcia wyspy. Taki ruch byłby wysoce ryzykowny, ponieważ Iran może dotrzeć do wyspy za pomocą pocisków i dronów.
Agencja informowała wcześniej także, że administracja rozważała użycie wojsk lądowych w Iranie w celu wydobycia wysoko wzbogaconego uranu, jednak opcja ta potencjalnie oznaczałaby pozostanie sił w głębi Iranu przez dłuższy czas.
Dyskusje wewnętrzne administracji Trumpa obejmowały również potencjalne rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Iranie w celu zapewnienia bezpiecznego przepływu tankowców przez cieśninę Ormuz. Chociaż misja ta byłaby realizowana głównie za pomocą sił powietrznych i morskich, mogłoby to również oznaczać rozmieszczenie wojsk amerykańskich na irańskim wybrzeżu.
Wojna w Iranie. Trump: Prowadzę rozmowy z bardziej rozsądnym reżimem
Trump powiedział w poniedziałek, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z "bardziej rozsądnym reżimem" w celu zakończenia wojny w Iranie, ale powtórzył swoje ostrzeżenie dla Teheranu, aby otworzył cieśninę Ormuz, w przeciwnym razie zaryzykuje ataki USA na jego szyby naftowe i elektrownie.
Od rozpoczęcia operacji 28 lutego Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na ponad 11 tys. celów. Ponad 300 żołnierzy amerykańskich zostało rannych, a 13 żołnierzy zginęło w wyniku operacji "Epicka Furia".
Źródło: Reuters