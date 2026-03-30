W skrócie Tysiące żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej armii USA oraz marynarze i siły specjalne przybywają na Bliski Wschód.

Reuters podał, że żołnierze mogą zostać wykorzystani do różnych celów w wojnie z Iranem, w tym do próby przejęcia wyspy Chark.

Od 28 lutego Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na ponad 11 tys. celów, w wyniku których ponad 300 żołnierzy amerykańskich zostało rannych, a 13 zginęło podczas operacji "Epicka Furia".

Jak informuje Reuters, spadochroniarze z Fort Bragg w Karolinie Północnej dołączają do tysięcy marynarzy i sił specjalnych wysłanych na Bliski Wschód. W ciągu weekendu około 2500 żołnierzy piechoty morskiej przybyło do tego regionu.

Urzędnicy, którzy prosili o zachowanie anonimowości, nie podali konkretnych miejsc, do których żołnierze zostaną skierowani, ale spodziewali się takiego kroku.

Dodatkowi żołnierze armii to m.in. członkowie dowództwa 82. Dywizji Powietrznodesantowej, część sił logistycznych i wsparcia oraz jedna brygadowa grupa bojowa.

Jak podało jedno ze źródeł, nie podjęto jeszcze decyzji o wysłaniu wojsk do Iranu, ale będą one miały na celu zwiększenie potencjału na potrzeby potencjalnych przyszłych operacji w regionie.

Bliski Wschód. Media: Trzy scenariusze dla wojsk Trumpa

Reuters wskazuje, że żołnierze mogliby zostać wykorzystani do różnych celów w wojnie z Iranem, w tym do próby przejęcia wyspy Chark, będącej centrum 90 proc. irańskiego eksportu ropy naftowej.

Na początku tego miesiąca agencja Reutera donosiła, że w administracji Trumpa toczyły się dyskusje na temat operacji przejęcia wyspy. Taki ruch byłby wysoce ryzykowny, ponieważ Iran może dotrzeć do wyspy za pomocą pocisków i dronów.

Agencja informowała wcześniej także, że administracja rozważała użycie wojsk lądowych w Iranie w celu wydobycia wysoko wzbogaconego uranu, jednak opcja ta potencjalnie oznaczałaby pozostanie sił w głębi Iranu przez dłuższy czas.

Dyskusje wewnętrzne administracji Trumpa obejmowały również potencjalne rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Iranie w celu zapewnienia bezpiecznego przepływu tankowców przez cieśninę Ormuz. Chociaż misja ta byłaby realizowana głównie za pomocą sił powietrznych i morskich, mogłoby to również oznaczać rozmieszczenie wojsk amerykańskich na irańskim wybrzeżu.

Wojna w Iranie. Trump: Prowadzę rozmowy z bardziej rozsądnym reżimem

Trump powiedział w poniedziałek, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z "bardziej rozsądnym reżimem" w celu zakończenia wojny w Iranie, ale powtórzył swoje ostrzeżenie dla Teheranu, aby otworzył cieśninę Ormuz, w przeciwnym razie zaryzykuje ataki USA na jego szyby naftowe i elektrownie.

Od rozpoczęcia operacji 28 lutego Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na ponad 11 tys. celów. Ponad 300 żołnierzy amerykańskich zostało rannych, a 13 żołnierzy zginęło w wyniku operacji "Epicka Furia".

Źródło: Reuters

