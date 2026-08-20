Bliski Wschód

Bliski Wschód

Tureckie wojsko celem Izraela? Odżywa stary konflikt militarnych potęg

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Izraelskie uderzenie na bazę lotniczą Abu al-Duhur w Syrii nasiliło napięcia w regionie. Izrael zarzuca Damaszkowi, że jest krok od naruszenia ustalonego status quo poprzez ulokowanie w zaatakowanym obiekcie tureckiego wojska. Syria zaprzecza oskarżeniom, tureckie władze grzmią natomiast o sytuacji "nie do przyjęcia".

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Binjamin Netanjahu i Recep Tayyip Erdogan
Binjamin Netanjahu i Recep Tayyip ErdoganLUDOVIC MARIN / POOL / ILIA YEFIMOVICH AFP

W skrócie

  • Izraelski atak lotniczy na bazę Abu al-Duhur w Syrii zwiększył napięcia między Izraelem a Turcją; Izraelczycy zarzucają stronie syryjskiej bliską współpracę wojskową z Turcją.
  • Strona syryjska zaprzecza stawianym oskarżeniom, a Turcja określa działania Izraela jako niedopuszczalne i twierdzi, że nie prowadzi aktywności wojskowej w Syrii.
  • Stany Zjednoczone starają się doprowadzić do deeskalacji konfliktu, a Syria podkreśla potrzebę ochrony swojej suwerenności podczas ewentualnych rozmów z Izraelem.
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"Recep Tayyip Erdogan wciąga Turcję w niebezpieczne przygody w Syrii. Izrael nikomu nie pozwoli zagrażać swojemu bezpieczeństwu" - napisał w mediach społecznościowych izraelski minister obrony Israel Katz.

Wpis pojawił się dwa dni po przeprowadzonym przez bliskowschodni kraj ataku na bazę lotniczą Abu al-Duhur w Syrii. Uderzenie miało być spowodowane rzekomą zgodą Damaszku na rozmieszczenie w obiekcie tureckich żołnierzy.

Atak Izraela w Syrii. Netanjahu: Nie do końca zrozumieli przekaz

"Erdoganowi lepiej byłoby kontynuować oderwane od rzeczywistości i będące wytworami wyobraźni wypowiedzi skierowane przeciwko Izraelowi w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji, niż próbować wystawiać na próbę determinację Izraela w kwestii samoobrony" - kontynuował Katz.

Dzień wcześniej atak w Syrii komentował także Binjamin Netanjahu. Jak wskazał, Jerozolima ostrzegała Damaszek, że zaatakuje, jeśli dowie się o tureckiej obecności w bazie.

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- Nasza wiadomość była bardzo jasna. Nie róbcie tego. Chyba nie do końca zrozumieli przekaz - ocenił premier Izraela.

Izrael oskarża Syrię i Turcję. Damaszek odpiera zarzuty

Zarzuty dotyczące poczynienia kroku w stronę naruszenia obowiązującego pomiędzy Izraelem a Syrią porozumienia stanowczo odpiera rząd w Damaszku. Głos w sprawie zaatakowanego obiektu zabrał w rozmowie z Axios minister spraw zagranicznych kraju Asaad al-Shaibani.

- Nie zamierzano zakładać tam tureckiej bazy, ani ustanawiać stałej tureckiej obecności wojskowej, ani rozmieszczać tam sił tureckich - powiedział.

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Dodał, że Izrael nie miał żadnego powodu do ataku. Szef MSZ wskazał, że tureccy żołnierze odwiedzili wprawdzie bazę, ale ich obecność była związana ze szkoleniami i współpracą wojskową. Jak wyjaśnił, obiekt jest w dużej mierze pusty i w zasadzie nie funkcjonuje.

Do zarzutów ustosunkowała się też sama Ankara, wskazując, że działania podjęte przez Izrael są "nie do przyjęcia", a Turcja nie prowadzi żadnej aktywności wojskowej na terenie Syrii.

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Turcja wielokrotnie wskazywała, że działania Izraela prowadzą do destabilizacji i podważenia nowych władz w Damaszku. Rząd w Ankarze wzywał międzynarodową społeczność do zwiększenia presji na Jerozolimę i poszanowania integralności terytorialnej Syrii.

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Syrii i Iraku Tom Barrack przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że Stany Zjednoczone pracują nad deeskalacją konfliktu pomiędzy Izraelem, Turcją i Syrią.

Gotowość do dialogu deklaruje też Damaszek. Asaad al-Shaibani zaznaczył jednak, że przyszłe porozumienia z Izraelem muszą uwzględniać obawy o kwestie bezpieczeństwa manifestowane przez obie strony oraz zapewniać suwerenność Syrii.

Źródło: Reuters

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