Turcja utrzymuje wsparcie dla syryjskich władz tymczasowych i dąży do umożliwienia powrotu uchodźców oraz odbudowy kraju po wojnie.

Hakan Fidan podkreśla, że Izrael dąży do podziału i destabilizacji Syrii, angażując się w ostatnie starcia w tym kraju.

W ocenie Hakana Fidana to Izrael dąży do tego, aby uczynić z Syrii kraj podzielony i niestabilny. Cytowany przez agencję Anadolu polityk skomentował sytuację w Syrii po starciach, do których doszło na południu tego kraju w ubiegłym tygodniu.