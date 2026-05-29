W skrócie Prezydent USA poinformował, że porozumienie z Iranem przewiduje zakaz posiadania przez ten kraj broni nuklearnej oraz otwarcie cieśniny Ormuz dla swobodnego ruchu morskiego.

W zamian za spełnienie tych warunków USA mają znieść blokadę morską nałożoną na Iran, umożliwiając statkom powrót do domu.

Po atakach na irańską infrastrukturę nuklearną ustalono, że wydobyciem wzbogaconego uranu i jego zniszczeniem zajmą się wspólnie Amerykanie, Teheran i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

"Iran musi zgodzić się, że nigdy nie będą posiadać broni nuklearnej, ani bomby. Cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta bez opłat, dla nieograniczonego ruchu morskiego w obu kierunkach. Wszystkie miny morskie, jeśli jakieś są, muszą zostać usunięte" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

Przekazał również, że Stany Zjednoczone usunęły już większość min rozmieszczonych przez Iran.

Trump o wojnie z Iranem. Prezydent USA "podejmie ostateczną decyzję"

Donald Trump poinformował, że w zamian USA zobowiążą się do zniesienia blokady morskiej nałożonej na Iran.

"Statki uwięzione w cieśninie przez naszą niesamowitą i jedyną w swoim rodzaju blokadę morską, która zostanie teraz zniesiona, mogą zacząć wracać do domu. Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, waszego ulubionego prezydenta" - napisał.

Amerykański prezydent stwierdził również, że irański wzbogacony uran jest pogrzebany głęboko pod ziemią po atakach USA na infrastrukturę nuklearną Iranu. Zgodnie z porozumieniem, Amerykanie mieliby go wydobyć przy współpracy z Teheranem oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, a następnie zniszczyć.

"Uzgodniono również inne, mniej istotne kwestie. Idę obecnie na naradę w Situation Room, by podjąć ostateczną decyzję" - zakończył swój wpis Trump. Pokój Situation Room w Białym Domu to pokój konferencyjny, w którym prezydenci Stanów Zjednoczonych prowadzą narady i podejmują decyzje w trakcie największych kryzysów. Prezydent często spotyka się tam z przedstawicielami wojska i służb wywiadowczych.

Bliski Wschód. Porozumienie USA-Iran coraz bliżej?

Wszystko wskazuje na to, że negocjacje między USA i Iranem zmierzają ku końcowi. Wojna rozpoczęła się pod koniec lutego od ataków Amerykanów i Izraela na Iran. Na początku kwietnia doszło do zawieszenia broni. Od tego czasu Waszyngton i Teheran prowadziły negocjacje nad porozumieniem, jednak dotychczas za każdym razem kończyły się one fiaskiem.

W wyniku konfliktu doszło do zablokowania cieśniny Ormuz, która jest jednym z najważniejszych szlaków handlowych na świecie. Przepływają nią statki wiozące ropę i gaz z państw Zatoki Perskiej.

W środę Donald Trump twierdził, że Waszyngton nie jest jeszcze zadowolony z wynegocjowanego porozumienia. Zaznaczał jednak, że USA i tak osiągną swoje cele, a jeśli negocjacje nie zakończą się sukcesem to, "będziemy musieli po prostu dokończyć robotę".





