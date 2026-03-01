Trump: Zatopiliśmy dziewięć okrętów wojennych Iranu. "Idziemy po resztę"
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zniszczyła dziewięć okrętów wojennych Iranu. "Idziemy po resztę - wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!" - napisał w mediach społecznościowych. Wcześniej amerykańskie Dowództwo Centralne poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu typu Jamaran.
W skrócie
- Donald Trump poinformował o zatopieniu dziewięciu irańskich okrętów wojennych przez siły amerykańskie.
- W innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.
- Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) potwierdziło atak na okręt typu Jamaran oraz ofiary wśród amerykańskich żołnierzy podczas operacji "Epicka Furia".
"Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne.
"Idziemy po resztę - wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!" - zapowiedział. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.
Atak na Iran. Trump: Zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów
"Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP" - zakończył swój wpis prezydent Stanów Zjednoczonych.
Wcześniej w niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu wojennego typu Jamaran (Dżamaran). Jak dodano, jednostka tonie w Zatoce Omańskiej.
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Oświadczył także, że Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał sekretarz wojny USA.
Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie. CENTCOM poinformował w niedzielę, że podczas operacji "Epicka Furia" zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Według źródeł stacji NBC News żołnierze zginęli w Kuwejcie.