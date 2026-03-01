W skrócie Donald Trump poinformował o zatopieniu dziewięciu irańskich okrętów wojennych przez siły amerykańskie.

W innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) potwierdziło atak na okręt typu Jamaran oraz ofiary wśród amerykańskich żołnierzy podczas operacji "Epicka Furia".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne.

"Idziemy po resztę - wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!" - zapowiedział. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

Atak na Iran. Trump: Zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów

"Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP" - zakończył swój wpis prezydent Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej w niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu wojennego typu Jamaran (Dżamaran). Jak dodano, jednostka tonie w Zatoce Omańskiej.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Oświadczył także, że Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał sekretarz wojny USA.

Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie. CENTCOM poinformował w niedzielę, że podczas operacji "Epicka Furia" zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Według źródeł stacji NBC News żołnierze zginęli w Kuwejcie.

"Wydarzenia": Protest na krakowskim Kazimierzu. Nie chcą kolejnego hotelu Polsat News