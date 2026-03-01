Bliski Wschód
Trump: Zatopiliśmy dziewięć okrętów wojennych Iranu. "Idziemy po resztę"

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zniszczyła dziewięć okrętów wojennych Iranu. "Idziemy po resztę - wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!" - napisał w mediach społecznościowych. Wcześniej amerykańskie Dowództwo Centralne poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu typu Jamaran.

Okręt wojenny płynący po otwartym morzu oraz fragment innego okrętu, z którego wystrzeliwany jest pocisk rakietowy, na tle częściowo pochmurnego nieba.
Atak na Iran. Donald Trump: Zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętówUS CENTCOM / US NAVY / AFP / Murat Ozgur Guvendik / AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump poinformował o zatopieniu dziewięciu irańskich okrętów wojennych przez siły amerykańskie.
  • W innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.
  • Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) potwierdziło atak na okręt typu Jamaran oraz ofiary wśród amerykańskich żołnierzy podczas operacji "Epicka Furia".
"Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne.

"Idziemy po resztę - wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!" - zapowiedział. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

Atak na Iran. Trump: Zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów

"Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP" - zakończył swój wpis prezydent Stanów Zjednoczonych.

Atak na Iran. Reza Pahlawi chce przejąć władzę po śmierci Chameneiego
"Wojsko jest po naszej stronie". Syn szacha idzie po władzę w Iranie

    Wcześniej w niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu wojennego typu Jamaran (Dżamaran). Jak dodano, jednostka tonie w Zatoce Omańskiej.

    Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Oświadczył także, że Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał sekretarz wojny USA.

    Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie. CENTCOM poinformował w niedzielę, że podczas operacji "Epicka Furia" zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Według źródeł stacji NBC News żołnierze zginęli w Kuwejcie.

    Donald Trump informuje o zabiciu kolejnych irańskich przywódców
    "Szybciej niż planowano". Trump informuje o eliminacji irańskich przywódców

