W skrócie Donald Trump zaprzeczył, że zaproponował Iranowi złagodzenie presji gospodarczej w zamian za ustępstwa dotyczące programu nuklearnego.

Strony negocjacji mają rozbieżne stanowiska: Iran skupia się na cieśninie Ormuz i blokadzie morskiej, a USA na irańskim programie nuklearnym.

Prezydent Stanów Zjednoczonych odrzucił propozycję rozejmu złożoną przez Teheran.

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Donald Trump, otwiera się w nowym oknie odniósł się w swoim wpisie na platformie Truth Social do publikacji serwisu Axios. Portal przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków, jeśli kraj ten podejmie konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Axios powołał się przy tym na źródła w amerykańskiej administracji.

Prezydent USA oświadczył, że przedstawione przez serwis informacje są nieprawdziwe. "To nieprawda. Nie zaoferowałem im niczego! Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest mistyfikacją, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni natychmiast wycofać tę fałszywą historię!" - napisał Trump.

USA - Iran. Trump domaga się ustępstw w sprawie programu nuklearnego Teheranu

Mediatorzy z Pakistanu, otwiera się w nowym oknie i Kataru, otwiera się w nowym oknie ponownie próbują w tym tygodniu doprowadzić do porozumienia między USA i Iranem. Jednak - jak zauważył Axios - stanowiska stron w wielu kluczowych sprawach nadal bardzo się różnią.

Iran chce, aby rozmowy koncentrowały się na cieśninie Ormuz i amerykańskiej blokadzie morskiej, podczas gdy administracja Trumpa domaga się, by Iran, otwiera się w nowym oknie zgodził się na ustępstwa w kwestii programu nuklearnego.

W poniedziałek mediatorzy spotkali się z przedstawicielami Teheranu. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie, że Irańczycy omówili z katarskimi mediatorami propozycje, które zostaną przedstawione Stanom Zjednoczonym. Dodał, że Iran oczekuje, iż za pośrednictwem Dohy otrzyma ostateczną odpowiedź Waszyngtonu, otwiera się w nowym oknie.

Bliski Wschód. Trwają negocjacje, pośredniczą w nich mediatorzy

Abbas Aragczi oświadczył, że Iran poinformował USA oraz społeczność międzynarodową o warunkach postawionych przez najwyższego przywódcę Iranu w związku z ponownym otwarciem cieśniny Ormuz - podała agencja Reutera.

Szef MSZ Iranu nie ujawnił jednak szczegółów tych warunków. - Jeśli Amerykanie twierdzą, że dążą do porozumienia lub pokojowego rozwiązania, przedstawiliśmy takie rozwiązanie - powiedział Aragczi.

Według Axiosa pośrednicy mają spotkać się jeszcze w poniedziałek wieczorem albo we wtorek z przedstawicielami administracji USA. W poniedziałek Trump potwierdził w rozmowie z mediami, że negocjacje z Irańczykami trwają za pośrednictwem mediatorów.

Wojna w Iranie. Trump odrzucił propozycję zawarcia rozejmu

W sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie odrzucił złożoną przez Teheran propozycję zawarcia w ciągu siedmiu dni rozejmu. Jak tłumaczył później, Iran szuka porozumienia, bo "tak bardzo przegrywa".

"The Wall Street Journal" informował, że oferta dotyczyła odblokowania cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z publikacji wynikało, że Aragczi był gotowy też na rozmowy o programie nuklearnym.

Głos w sprawie zabrał ponadto prezydent Masud Pezeszkian. Wyraził gotowość Iranu do negocjacji. Jednocześnie skrytykował próby szantażu i zastraszania ze strony USA. Zauważył, że Teheran zgodził się już wcześniej nie rozwijać broni jądrowej.

Przypomnijmy, że umowa zakładała m.in. dostęp Teheranu do zamrożonych aktywów, uznanie jego roli w kontrolowaniu cieśniny Ormuz czy złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy.



