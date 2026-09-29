Bliski Wschód

Bliski Wschód

Trump zareagował na doniesienia w sprawie Iranu. "To mistyfikacja"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Donald Trump zapewnił, że nie zaproponował Teheranowi złagodzenia presji gospodarczej w zamian za ustępstwa w zakresie irańskiego programu nuklearnego. To reakcja na publikację portalu Axios. Prezydent USA stwierdził, że informacje, które przekazali dziennikarze, są "mistyfikacją". "To nieprawda. Nie zaoferowałem im niczego" - grzmiał amerykański przywódca.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump i Abbas Aragczi w garniturach na tle jasnej eksplozji w Iranie.
USA. Donald Trump: Nie proponowałem Iranowi złagodzenia presji gospodarczej (z prawej: Abbas Aragczi)SAUL LOEB / ATTA KENAREAFP

W skrócie

  • Donald Trump zaprzeczył, że zaproponował Iranowi złagodzenie presji gospodarczej w zamian za ustępstwa dotyczące programu nuklearnego.
  • Strony negocjacji mają rozbieżne stanowiska: Iran skupia się na cieśninie Ormuz i blokadzie morskiej, a USA na irańskim programie nuklearnym.
  • Prezydent Stanów Zjednoczonych odrzucił propozycję rozejmu złożoną przez Teheran.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Donald Trump, otwiera się w nowym oknie odniósł się w swoim wpisie na platformie Truth Social do publikacji serwisu Axios. Portal przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków, jeśli kraj ten podejmie konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Axios powołał się przy tym na źródła w amerykańskiej administracji.

Prezydent USA oświadczył, że przedstawione przez serwis informacje są nieprawdziwe. "To nieprawda. Nie zaoferowałem im niczego! Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest mistyfikacją, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni natychmiast wycofać tę fałszywą historię!" - napisał Trump.

USA - Iran. Trump domaga się ustępstw w sprawie programu nuklearnego Teheranu

Mediatorzy z Pakistanu, otwiera się w nowym oknie i Kataru, otwiera się w nowym oknie ponownie próbują w tym tygodniu doprowadzić do porozumienia między USA i Iranem. Jednak - jak zauważył Axios - stanowiska stron w wielu kluczowych sprawach nadal bardzo się różnią.

Iran chce, aby rozmowy koncentrowały się na cieśninie Ormuz i amerykańskiej blokadzie morskiej, podczas gdy administracja Trumpa domaga się, by Iran, otwiera się w nowym oknie zgodził się na ustępstwa w kwestii programu nuklearnego.

Zobacz również:

Donald Trump stwierdził, że jest zaskoczony decyzją brytyjskiej policji ws. podejrzanych o zamach w bazie RAF
Świat

Trump zaskoczony decyzją Wielkiej Brytanii. "Ja bym tego nie zrobił"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

W poniedziałek mediatorzy spotkali się z przedstawicielami Teheranu. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie, że Irańczycy omówili z katarskimi mediatorami propozycje, które zostaną przedstawione Stanom Zjednoczonym. Dodał, że Iran oczekuje, iż za pośrednictwem Dohy otrzyma ostateczną odpowiedź Waszyngtonu, otwiera się w nowym oknie.

Bliski Wschód. Trwają negocjacje, pośredniczą w nich mediatorzy

Abbas Aragczi oświadczył, że Iran poinformował USA oraz społeczność międzynarodową o warunkach postawionych przez najwyższego przywódcę Iranu w związku z ponownym otwarciem cieśniny Ormuz - podała agencja Reutera.

Szef MSZ Iranu nie ujawnił jednak szczegółów tych warunków. - Jeśli Amerykanie twierdzą, że dążą do porozumienia lub pokojowego rozwiązania, przedstawiliśmy takie rozwiązanie - powiedział Aragczi.

Według Axiosa pośrednicy mają spotkać się jeszcze w poniedziałek wieczorem albo we wtorek z przedstawicielami administracji USA. W poniedziałek Trump potwierdził w rozmowie z mediami, że negocjacje z Irańczykami trwają za pośrednictwem mediatorów.

Zobacz również:

Iran z jasnym komunikatem do USA ws. odblokowania cieśniny Ormuz. Na zdj. Donald Trump i Abbas Aragczi
Bliski Wschód

Apel od zaciekłego wroga, adresatem Trump. "Warunki są jasne"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Wojna w Iranie. Trump odrzucił propozycję zawarcia rozejmu

W sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie odrzucił złożoną przez Teheran propozycję zawarcia w ciągu siedmiu dni rozejmu. Jak tłumaczył później, Iran szuka porozumienia, bo "tak bardzo przegrywa".

"The Wall Street Journal" informował, że oferta dotyczyła odblokowania cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z publikacji wynikało, że Aragczi był gotowy też na rozmowy o programie nuklearnym.

Głos w sprawie zabrał ponadto prezydent Masud Pezeszkian. Wyraził gotowość Iranu do negocjacji. Jednocześnie skrytykował próby szantażu i zastraszania ze strony USA. Zauważył, że Teheran zgodził się już wcześniej nie rozwijać broni jądrowej.

Przypomnijmy, że umowa zakładała m.in. dostęp Teheranu do zamrożonych aktywów, uznanie jego roli w kontrolowaniu cieśniny Ormuz czy złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy.

Zobacz również:

Incydent w pobliżu bazy RAF Fairford. Zatrzymano pięciu mężczyzn (zdj. ilustracyjne)
Świat

Incydent nieopodal RAF Fairford. Nowe informacje o zatrzymanych

Alicja Krause
Alicja Krause


"Polityczny WF": Baza USA w Polsce. Czy prawica podstawiła rządowi nogę?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze