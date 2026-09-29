W skrócie
- Donald Trump zaprzeczył, że zaproponował Iranowi złagodzenie presji gospodarczej w zamian za ustępstwa dotyczące programu nuklearnego.
- Strony negocjacji mają rozbieżne stanowiska: Iran skupia się na cieśninie Ormuz i blokadzie morskiej, a USA na irańskim programie nuklearnym.
- Prezydent Stanów Zjednoczonych odrzucił propozycję rozejmu złożoną przez Teheran.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Donald Trump, otwiera się w nowym oknie odniósł się w swoim wpisie na platformie Truth Social do publikacji serwisu Axios. Portal przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków, jeśli kraj ten podejmie konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Axios powołał się przy tym na źródła w amerykańskiej administracji.
Prezydent USA oświadczył, że przedstawione przez serwis informacje są nieprawdziwe. "To nieprawda. Nie zaoferowałem im niczego! Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest mistyfikacją, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni natychmiast wycofać tę fałszywą historię!" - napisał Trump.
USA - Iran. Trump domaga się ustępstw w sprawie programu nuklearnego Teheranu
Mediatorzy z Pakistanu, otwiera się w nowym oknie i Kataru, otwiera się w nowym oknie ponownie próbują w tym tygodniu doprowadzić do porozumienia między USA i Iranem. Jednak - jak zauważył Axios - stanowiska stron w wielu kluczowych sprawach nadal bardzo się różnią.
Iran chce, aby rozmowy koncentrowały się na cieśninie Ormuz i amerykańskiej blokadzie morskiej, podczas gdy administracja Trumpa domaga się, by Iran, otwiera się w nowym oknie zgodził się na ustępstwa w kwestii programu nuklearnego.
W poniedziałek mediatorzy spotkali się z przedstawicielami Teheranu. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie, że Irańczycy omówili z katarskimi mediatorami propozycje, które zostaną przedstawione Stanom Zjednoczonym. Dodał, że Iran oczekuje, iż za pośrednictwem Dohy otrzyma ostateczną odpowiedź Waszyngtonu, otwiera się w nowym oknie.
Bliski Wschód. Trwają negocjacje, pośredniczą w nich mediatorzy
Abbas Aragczi oświadczył, że Iran poinformował USA oraz społeczność międzynarodową o warunkach postawionych przez najwyższego przywódcę Iranu w związku z ponownym otwarciem cieśniny Ormuz - podała agencja Reutera.
Szef MSZ Iranu nie ujawnił jednak szczegółów tych warunków. - Jeśli Amerykanie twierdzą, że dążą do porozumienia lub pokojowego rozwiązania, przedstawiliśmy takie rozwiązanie - powiedział Aragczi.
Według Axiosa pośrednicy mają spotkać się jeszcze w poniedziałek wieczorem albo we wtorek z przedstawicielami administracji USA. W poniedziałek Trump potwierdził w rozmowie z mediami, że negocjacje z Irańczykami trwają za pośrednictwem mediatorów.
Wojna w Iranie. Trump odrzucił propozycję zawarcia rozejmu
W sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie odrzucił złożoną przez Teheran propozycję zawarcia w ciągu siedmiu dni rozejmu. Jak tłumaczył później, Iran szuka porozumienia, bo "tak bardzo przegrywa".
"The Wall Street Journal" informował, że oferta dotyczyła odblokowania cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z publikacji wynikało, że Aragczi był gotowy też na rozmowy o programie nuklearnym.
Głos w sprawie zabrał ponadto prezydent Masud Pezeszkian. Wyraził gotowość Iranu do negocjacji. Jednocześnie skrytykował próby szantażu i zastraszania ze strony USA. Zauważył, że Teheran zgodził się już wcześniej nie rozwijać broni jądrowej.
Przypomnijmy, że umowa zakładała m.in. dostęp Teheranu do zamrożonych aktywów, uznanie jego roli w kontrolowaniu cieśniny Ormuz czy złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy.