Trump zapowiada przejęcie kluczowej wyspy. "Uderzymy bardzo mocno"

"Stany Zjednoczone uderzą w Iran (którego marynarka wojenna, siły powietrzne, radary, obrona przeciwlotnicza i wszelkie inne formy obrony oraz większość zdolności ofensywnych nie istnieje) bardzo mocno dziś w nocy" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

"W pewnym momencie, w niezbyt odległej przyszłości przejmiemy również wyspę Chark i inne punkty infrastruktury naftowej i uzyskamy pełną kontrolę na ich rynkiem ropy i gazu, tak jak zrobiliśmy to w Wenezueli, która teraz funkcjonuje wspaniale zarówno dla siebie jak i Stanów Zjednoczonych" - dodał Trump.

Amerykański przywódca nie wyjaśnił w jaki sposób USA planują przejąć irańską wyspę. Niemal na pewno przeprowadzenie takiej operacji wymagałoby jednak bezpośredniego zaangażowania żołnierzy.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Trump zapowiada ataki na Iran

W ostatnich dniach ponownie doszło do eskalacji konfliktu między USA i Izraelem a Iranem. Od niedzieli trwały wzajemne Iran i Izrael przeprowadzały wzajemne ostrzały. Ostatecznie po interwencji Donalda Trumpa oba kraje zdecydowały się jednak na wstrzymanie ataków.

Jednak w nocy z poniedziałku na wtorek Iran zestrzelił amerykański helikopter wojskowy Apache lecący nad cieśniną Ormuz u wybrzeży Omanu. Chociaż obu pilotów śmigłowca udało się uratować, to amerykański prezydent zapowiedział, że USA odpowiedzą na ten atak.

Więcej informacji wkrótce.

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