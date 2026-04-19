Bliski Wschód
Trump zapowiada negocjacje w Pakistanie. Błyskawiczna riposta Iranu

Dagmara Pakuła

Wiceprezydent USA J.D. Vance , Steve Witkoff i Jared Kushner udadzą się do Pakistanu na rozmowy z Iranem - przekazała agencja Reutera, powołując się na urzędnika z Białego Domu​. Chwilę później Donald Trump zaprzeczył jednak, by negocjacjom miał przewodniczyć wiceprezydent, co z kolei w późniejszym komunikacie dementował Biały Dom. Tymczasem Iran przekazał, że nie podjął decyzji o wysłaniu delegacji do Pakistanu, dopóki USA stosują blokadę morską.

Trzech mężczyzn w garniturach, jeden przemawia przy mównicy z pieczęcią USA, w tle dwie flagi amerykańskie
Negocjacje USA - Iran. Niejasności wokół obecności wiceprezydenta J.D. Vance'a

  • Zamieszanie wokół obecności wiceprezydenta USA w czasie negocjacji w Pakistanie. Początkowo media informowały o przewodnictwie Vance'a w rozmowach. Natomiast Donald Trump wskazał, że jeszcze nie rozmawiał o tym ze swoim zastępcą.
  • Iran przekazał, że nie wyślę delegacji do Pakistanu, dopóki USA utrzymują blokadę morską.
  • Poprzednie negocjacje prowadzone przez wiceprezydenta USA w Islamabadzie zakończyły się niepowodzeniem.
Stacja ABC News przekazała w niedzielę, powołując się na ambasadora USA przy ONZ, że rozmowom w Pakistanie przewodniczyć ma J.D. Vance.

Informację tę zdementował następnie prezydent USA Donald Trump, który powiedział w rozmowach telefonicznych z szeregiem mediów, że Vance nie poleci do Islamabadu "ze względów bezpieczeństwa". Miał tłumaczyć, że Secret Service nie może zapewnić bezpieczeństwa wiceprezydentowi z zaledwie 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Negocjacje w Pakistanie. J.D. Vance nie poleci? Ruch Iranu

W rozmowie z ABC News Donald Trump potwierdził z kolei, że do Pakistanu udadzą się Steve Witkoff i Jared Kushner i "być może J.D. Vance" - Jeszcze nie rozmawiałem o tym z J.D. - dodał.

Z kolei Biały Dom poinformował wkrótce potem, że Vance jednak poleci do Islamabadu. W odpowiedzi na pytanie CNN o ten zwrot, urzędnik Białego Domu powiedział stacji, że "sytuacja się zmieniła".

Wcześniej tego samego dnia kluczowy udział Vance'a w negocjacjach sugerował zarówno przedstawiciel USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mike Waltz, jak i sekretarz energii Chris Wright.

Tymczasem irańska agencja informacyjna Tasnim przekazała, że Teheran nie podejmie decyzji o wysłaniu swojej delegacji do Pakistanu, dopóki USA utrzymują blokadę morską.

Negocjacje USA-Iran. Biały Dom chce podjąć kolejną próbę rozmów z Teheranem

Wcześniej wiceprezydent USA przewodniczył negocjacjom w Islamabadzie, które zakończyły się fiaskiem.

Jak zauważył wówczas "Financial Times", wysłanie wiceprezydenta na czele delegacji USA do Islamabadu postawiły Vance'a w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji.

"Nikt rozsądny nie spodziewałby się porozumienia między USA a Iranem w ciągu jednego dnia rozmów. Wysłanie wiceprezydenta na to wydarzenie zdawało się również skazywać go na porażkę" - komentował Phil Gordon, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydent Kamali Harris.

Źródło: Reuters, AFP, ABC News

