Trump zapowiada dalsze kroki w Iranie. "Bardzo owocna zmiana"
Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, który, jak ustaliliśmy, przeszedł przez bardzo owocną zmianę reżimu - przekazał w najnowszym wpisie prezydent USA Donald Trump. Zapewnił, że reżim nie będzie wzbogacał uranu. "Wiele z 15 punktów zostało uzgodnionych" - dodał.
"Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, który, jak ustaliliśmy, przeszedł przez bardzo owocną zmianę reżimu" - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na platformie Truth Social.
Iran. Donald Trump: Wiele z punktów zostało już uzgodnione
Amerykański polityk zapewnił, że "nie będzie już wzbogacania uranu", a USA pomogą Teheranowi "wykopać i usunąć cały głęboko zakopany (bombowce B-2) 'pył' jądrowy". "Obszar ten jest obecnie, i był już wcześniej, pod bardzo ścisłą obserwacją satelitarną. Od dnia ataku nic nie zostało naruszone" - wskazał.
"Prowadzimy i będziemy prowadzić rozmowy z Iranem w sprawie zniesienia ceł i sankcji. Wiele z 15 punktów zostało już uzgodnionych" - dodał prezydent USA.
Donald Trump zapowiedział także, że każdy kraj, który dostarcza broń do Iranu "zostanie objęty 50-procentowym cłem na wszystkie towary sprzedawane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym".
"Nie będzie żadnych wyjątków ani zwolnień" - podkreślił polityk.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ogłosił rozejm
W nocy z wtorku na środę polskiego czasu Trump poinformował o zawarciu porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Na jego mocy USA i Izrael zobowiązały się do przerwania ataków, Iran z kolei zgodził się na otwarcie blokowanej cieśniny Ormuz.
Amerykański przywódca przekazał także, że Stany Zjednoczone otrzymały od Iranu zarys 10-punktowego planu pokojowego, który miał stanowić realną podstawę do dalszych negocjacji.
Informacja na temat zawieszenia broni pojawiły się tuż przed upływem ultimatum, które Donald Trump postawił Iranowi. W porozumieniu między stronami sporu na Bliskim Wschodzie pośredniczył Pakistan.