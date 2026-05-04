W skrócie Donald Trump zapowiedział, że Iran zostanie zniszczony, jeśli zaatakuje amerykańskie siły w rejonie cieśniny Ormuz.

Według relacji USA Iran przeprowadził ataki na okręty i statki handlowe, a amerykańskie siły miały zatopić sześć irańskich łodzi.

Trump wezwał Koreę Południową do udziału w operacji amerykańskiej mającej na celu ochronę żeglugi i wspomniał o ataku na południowokoreański statek.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak relacjonował dziennikarz Fox News Trey Yingst, który rozmawiał z Donaldem Trumpem telefonicznie, prezydent USA zagroził Irańczykom "zmieceniem z powierzchni ziemi", jeśli zaatakują amerykańskie okręty.

Trump zapewniał przy tym, że USA uzupełniły zapasy niektórych typów amunicji.

- Mamy więcej broni i amunicji o znacznie wyższej jakości niż wcześniej - powiedział republikanin. - Mamy najlepszy sprzęt. Mamy go na całym świecie. Mamy bazy na całym świecie. Wszystkie są wyposażone w sprzęt. Możemy z niego skorzystać i zrobimy to, jeśli zajdzie taka potrzeba - zadeklarował.

Iran przeprowadził ataki. Celem okręty USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych jednocześnie ocenił, że - jego zdaniem - Iran stał się "znacznie bardziej podatny na wpływy" w negocjacjach pokojowych.

Wcześniej dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie admirał Brad Cooper informował, że w poniedziałek siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormuz.

W rezultacie USA miały zatopić sześć z tych łodzi. Cooper odmówił oceny efektów irańskich ataków, a także odpowiedzi na pytanie, czy wymiana ognia stanowi naruszenie lub koniec trwającego rozejmu.

Atak na południowokoreański statek towarowy. Trump oskarżył Iran

We wtorek Donald Trump opublikował wpis na platformie Truth Social, w którym odniósł się do ostatnich działań Teheranu. "Iran przeprowadził kilka ataków na statki z innych krajów w ramach operacji 'Projekt Wolność', w tym na południowokoreański statek towarowy" - czytamy.

Wspomniany "Projekt Wolność" to rozpoczęta w poniedziałek operacja, którą zapowiedział Trump. W jej ramach siły USA pomagają statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz.

Prezydent tłumaczył, że jest to "gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu". Zagroził jednak, że jeśli proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do "stanowczej odpowiedzi".

"Być może nadszedł czas, aby Korea Południowa dołączyła do misji! Zniszczyliśmy siedem małych łodzi albo, jak je nazywają, 'szybkich' łodzi. To wszystko, co im pozostało. Poza południowokoreańskim statkiem na razie nie odnotowano żadnych uszkodzeń podczas przeprawy przez cieśninę" - napisał republikanin.

"Wydarzenia": Potężny pożar w Gliwicach. Dym było widać z sześćdziesięciu kilometrów Polsat News