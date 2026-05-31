W skrócie Donald Trump oświadczył, że uzyskał gwarancje od Iranu dotyczące niewprowadzania w życie programu rozwoju broni jądrowej, w momencie pojawienia się doniesień o przekazaniu surowszej propozycji pokojowej do Teheranu.

Amerykańskie media podały, że Trump przekazał Iranowi propozycję ramowego porozumienia z nowymi, surowszymi warunkami, jednak szczegóły dotyczące tych warunków nie zostały podane.

Trump zasugerował możliwość wznowienia działań wojskowych, a szef Pentagonu Pete Hegseth stwierdził, że Waszyngton jest gotowy do wznowienia wojny, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W sobotę amerykańskie media - "New York Times" i Axios - poinformowały, że Trump przesłał Iranowi do rozpatrzenia nowe ramy porozumienia zawierające "surowsze" warunki, choć nie było od razu jasne, co one oznaczają.

Trump powiedział, że jego priorytety w przypadku jakiegokolwiek porozumienia obejmują powstrzymanie Iranu przed rozwojem broni jądrowej oraz ponowne otwarcie zablokowanej cieśniny Ormuz.

"Jedyną gwarancją, jaką muszę mieć, jest to, że nie będzie broni jądrowej. Zgodzili się na to i było to bardzo interesujące" - powiedział swojej synowej Larze Trump w wywiadzie wyemitowanym w jej programie w Fox News w sobotę wieczorem.

Teheran już wcześniej podawał w wątpliwość twierdzenia Trumpa, a strony wydawały się być daleko od siebie, jeśli chodzi o kluczowe priorytety.

Iran oświadczył, że przed przystąpieniem do merytorycznych rozmów na takie tematy jak program jądrowy wymaga uwolnienia zamrożonych aktywów o wartości 12 miliardów dolarów, a wcześniejsze komentarze Trumpa, jakoby wzbogacony uran - prekursor broni jądrowej - miał zostać zniszczony, nazwał "bezpodstawnymi", jak podają irańskie media.

Po tym, jak Trump i amerykańscy urzędnicy oświadczyli wcześniej, że są bliscy zawarcia porozumienia, w wywiadzie dla stacji Fox prezydent przyjął mniej natarczywy ton i zasugerował wznowienie działań wojskowych.

- Nie spieszy mi się - powiedział. - Myślę, że powoli, ale pewnie osiągamy to, czego chcemy, a jeśli tego nie osiągniemy, zakończymy to w inny sposób - stwierdził.

Było to poniekąd powtórzeniem słów szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, który podczas sobotniego szczytu obronnego w Azji stwierdził, że Waszyngton jest "więcej niż zdolny" do wznowienia wojny, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Chociaż codzienne ataki w Iranie i regionie Zatoki Perskiej ustały od czasu zawarcia przez Teheran i Waszyngton tymczasowego zawieszenia broni w kwietniu, po którym nastąpiły historyczne rozmowy zorganizowane przez Pakistan, sporadyczne wybuchy konfliktu zbrojnego nadal mają miejsce.

Źródło: AFP





