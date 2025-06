Trump wystawił Netanjahu laurkę. "USA go ocalą"

"To USA ocaliły Izrael i teraz to USA ocalą Bibiego Netanjahu" - oświadczył w sieci Donald Trump, nawiązując do wezwania premiera Izraela przed oblicze sądu, gdzie toczy się proces korupcyjny. Nie ma jednak pewności, że sprawa dotyczy właśnie tego. "Takie polowanie na czarownice wobec człowieka, który oddał tak wiele, jest dla mnie nie do pomyślenia" - ocenił Trump.