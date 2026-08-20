W skrócie Prezydent USA Donald Trump ogłosił rozpoczęcie wojny gospodarczej przeciwko Iranowi i zapowiedział konsekwencje gospodarcze dla państw wspierających Teheran.

Donald Trump poinformował, że wszelkie formy pomocy dla Iranu, takie jak przemyt ropy czy transfery gotówki, mają zostać natychmiast zakończone, nie precyzując, wobec których państw zostaną podjęte działania.

Trump stwierdził, że nie są prowadzone żadne rozmowy z Iranem i rozważa ogłoszenie nowych sankcji, oczekując, że presja gospodarcza skłoni Iran do zaakceptowania jego warunków.

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"Nikt nie dał Islamskiej Republice Iranu lepszej możliwości zawarcia umowy niż ja. Ku ich nieszczęściu, nie wykorzystali jej. Dlatego dzisiaj ogłaszam najbardziej dotkliwą operację gospodarczą, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi! Będzie to wojna gospodarcza i izolacja na niespotykaną dotąd skalę" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

"Dzisiaj ogłaszam również, że każdy kraj, który pozwoli swoim instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom, lotniskom lub podmiotom rządowym udzielać Iranowi jakiegokolwiek rodzaju pomocy, sam poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze" - zapowiedział.

Prezydent USA stwierdził, że "natychmiast" muszą zakończyć się przemyt ropy, linie swapowe, transfery gotówkowe, kantory wymiany walut, rejestry statków czy firmy fasadowe. "Ci, których to dotyczy, wiedzą o kim mówię" - oświadczył prezydent. Nie sprecyzował, które kraje ma na myśli, ani jakie konsekwencje mogą im grozić.

Trump grozi Iranowi i wzywa na pomoc sojuszników

"Będzie to gospodarczy D-Day i potrzebujemy, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli wraz z USA, aby odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony" - stwierdził Trump.

Uznał, że Irańczycy, których określił jako "szaleńcy", są pod ścianą. Ocenił też, że ogłoszone przez niego działania "sparaliżują ich oraz ich zdolność do szerzenia terroru na całym świecie". Wpis zakończył stwierdzeniem, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej.

We wtorek Trump przekazał, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, ani nie ma negocjacji w planach. Według źródła stacji CNN tego dnia Trump miał polecić członkom swojej administracji, by wstrzymali rozmowy ze stroną irańską.

Bliski Wschód. Świat czeka na sankcje USA wobec Iranu

Źródła CNN powiadomiły, że polecenie Trumpa skierowane do jego zespołu negocjacyjnego pojawiło się po kilku "pozytywnych rozmowach" z Irańczykami. Jednak Trump wciąż był niezadowolony z tego, że Teheran nie chciał poczynić ustępstw wobec jego żądań.

Według źródeł jeszcze w tym tygodniu USA mogą ogłosić nowe "miażdżące" sankcje na Iran. Trump i jego zespół uważają, że presja gospodarcza na ten kraj ostatecznie skłoni tamtejszy reżim do zaakceptowania jego warunków zakończenia wojny.

Wcześniej wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi zapowiadał sekretarz skarbu Scott Bessent. - To będzie izolacja gospodarcza, jakiej świat nie widział - stwierdził w ubiegłym tygodniu.



