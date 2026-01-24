W skrócie Irański urzędnik ostrzegł, że każdy atak na Iran będzie traktowany jako "wojna totalna".

Donald Trump ogłosił, że wysłał amerykańską armadę w kierunku Iranu, wyrażając nadzieję, że nie będzie musiał jej użyć.

Pentagon wskazał na możliwość "ponownej próby" zdobycia broni jądrowej przez Iran i zapewnił o poparciu dla Izraela.

- Mamy nadzieję, że ta koncentracja wojskowa nie ma na celu prawdziwej konfrontacji, ale nasze wojsko jest gotowe na najgorszy scenariusz. Dlatego w Iranie panuje stan najwyższej gotowości - mówił anonimowo w rozmowie z agencją Reutera irański urzędnik. Jednocześnie ostrzegł, że Iran potraktuje każdy atak "jako totalną wojnę przeciwko sobie".

Zwiększenie obecności wojskowej przez USA w regonieBliskiego Wschodu nastąpiło prawie dwa tygodnie po tym, jak Donald Trump wezwał irańskich demonstrantów do kontynuowania protestów i deklarował, że "pomoc jest w drodze".

Iran reaguje na działania USA. "Odpowiemy w najsurowszy sposób"

- Tym razem potraktujemy każdy atak - ograniczony, nieograniczony, chirurgiczny, kinetyczny, jakkolwiek to nazywają - jako totalną wojnę przeciwko nam i odpowiemy w najsurowszy możliwy sposób, aby to rozstrzygnąć - zagroził irański urzędnik.

Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone dysponują armadą, która "na wszelki wypadek" zmierza w stronę Iranu. Jednocześnie prezydent USA wyraził nadzieję, że nie będzie musiał jej użyć. Polityk ponowił ostrzeżenia skierowane do Teheranu, aby nie zabijał demonstrantów i nie wznawiał swojego programu nuklearnego.

- Jeśli Amerykanie naruszą suwerenność i integralność terytorialną Iranu, zareagujemy - odpowiedział irański urzędnik. W rozmowie z agencją Reutera nie chciał podać szczegółów, jak mogłaby wyglądać ewentualna reakcja Teheranu.

Jak przypomina stacja Sky News, wojsko amerykańskie w przeszłości - w okresach wzmożonego napięcia - wysyłało więcej swoich sił na Bliski Wschód. W 2025 roku armia amerykańska - przed rozpoczęciem w czerwcu ataków powietrznych na irański program nuklearny - zorganizowała w regionie znaczną mobilizację.

"Ponownie spróbują". Pentagon ostrzega w sprawie Iranu

Pentagon w opublikowanej w piątek Strategii Obrony Narodowej USA wskazał, że Iran "może podjąć próbę" uzyskania broni jądrowej, o co już wcześniej oskarżano jego przywódców.

"Mimo że Iran poniósł poważne porażki w ostatnich miesiącach, wydaje się, że jest zdecydowany na odbudowę swoich konwencjonalnych sił zbrojnych. Przywódcy Iranu pozostawili również otwartą możliwość, że podejmą ponowną próbę uzyskania broni jądrowej, w tym poprzez odmowę udziału w konstruktywnych negocjacjach" - czytamy.

W dokumencie napisano również, że USA zobowiązują się do udzielenia wsparcia Izraelowi.

"Nie możemy też ignorować faktu, że irański reżim ma na rękach krew Amerykanów, że nadal dąży do zniszczenia naszego bliskiego sojusznika, Izraela, oraz że Iran i jego sojusznicy regularnie wywołują kryzysy regionalne, które nie tylko zagrażają życiu amerykańskich żołnierzy w regionie, ale także uniemożliwiają samemu regionowi dążenie do pokojowej i dostatniej przyszłości, jakiej tak wyraźnie pragnie wielu jego przywódców i narodów" - podał Pentagon.

Źródła: Sky News, Reuters

