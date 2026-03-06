W skrócie Donald Trump zapowiedział, że po zakończeniu wojny z Iranem zajmie się Kubą i przewiduje upadek reżimu w Hawanie.

Trump stwierdził, że wojska USA i Izraela niszczą Iran, wymieniając zniszczenia irańskich okrętów, rakiet i wyrzutni.

Trump oświadczył, że wojna z Iranem zakończy się, kiedy on zdecyduje, a wybór nowego przywódcy Iranu ma być zatwierdzony przez USA.

- To co dzieje się z Kubą jest niesamowite. Myślimy, że chcemy najpierw skończyć to (wojnę z Iranem), ale to będzie tylko kwestia czasu, zanim ty i wielu innych niewiarygodnych ludzi będzie mogło wrócić na Kubę - mam nadzieję, że nie na dobre - mówił Trump, zwracając się do sekretarza stanu Marco Rubio podczas spotkania honorującego mistrzów piłkarskiej ligi MLS, Inter Miami z Lionelem Messim na czele.

Trump zwrócił się w podobny sposób do mającego kubańskie korzenie prezesa klubu Jorge Masa, któremu również przepowiedział rychłą wizytę na Kubie.

Trump o wojnie z Iranem. "Chcemy walczyć bardziej niż oni"

Mówiąc o wojnie w Iranie, Trump relacjonował, że idzie ona znakomicie, a wojska USA i Izraela "nadal całkowicie niszczą wroga, znacznie wyprzedzając harmonogram i na poziomach, jakich ludzie nigdy wcześniej nie widzieli". Prezydent stwierdził, że USA zniszczyły 24 okręty Iranu, 60 proc. rakiet oraz 64 proc. wyrzutni.

- Nie mają sił powietrznych, nie mają obrony powietrznej, wszystkie ich samoloty zniknęły, ich system łączności zniknął - wymieniał Trump.

Ponowił przy tym swój apel do irańskiej policji i Strażników Rewolucji o złożenie broni, by mogli liczyć na amnestię. Zaapelował też do irańskich dyplomatów, by "zwrócili się o azyl i pomogli ukształtować nowy, lepszy Iran o wielkim potencjale".

Trump stwierdził, że choć irańskie władze zwracały się o rozpoczęcie rozmów, to jest już za późno. - Chcemy teraz walczyć bardziej niż oni - powiedział.

Prezydent USA: Wojna się skończy kiedy będę tego chciał

Wcześniej w wywiadzie dla telewizji ABC News Trump powiedział, że Iran jest "zdziesiątkowany na okres 10 lat, zanim będą mogli to odbudować".

Pytany o to, jak długo będą trwały uderzenia na Iran, odpowiedział: - Cóż, wiele osób mówi, że to już koniec. Dla mnie to nie koniec. Będzie koniec, kiedy ja będę chciał.

Odnosząc się do tego, kto będzie nowym przywódcą Iranu, Trump odparł: - Nie chcemy, żeby umieścili kogoś (na stanowisku), dopóki nie zostanie on zatwierdzony przez nas.

- Nie chcemy, żeby jakiś prezydent (USA) za 10 lat utknął z tym problemem i nie wiedział, co z tym zrobić - dodał Trump w rozmowie telefonicznej z ABC News.

