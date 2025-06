Trump wściekły na Izrael. "Nie zrzucaj tych bomb", "natychmiast"

"Izrael. Nie zrzucaj tych bomb. Jeśli to zrobisz, będzie to poważne naruszenie. Sprowadź swoich pilotów do domu, natychmiast" - napisał Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Prezydent USA zarówno w sieci, jak i w rozmowie z dziennikarzami w ostrych słowach skomentował złamanie ogłoszonego kilka godzin wcześniej rozejmu przez izraelskich pilotów.