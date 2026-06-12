Trump wściekły, jego plan spalił na panewce? "Niech się lepiej ogarną"

W skrócie Donald Trump odniósł się krytycznie do stanowiska Iranu na temat warunków umowy pokojowej z Waszyngtonem, zarzucając władzo kraju brak działania w dobrej wierze.

Amerykański prezydent ogłosił zawarcie porozumienia z Iranem w sprawie cieśniny Ormuz i ambicji nuklearnych, jednak irańskie media zdementowały informacje o zawartości dokumentu.

Oficjalna agencja IRNA poinformowała, że memorandum nie obejmuje obecnie zobowiązań dotyczących nuklearnych planów Iranu, a kwestie zarządzania cieśniną Ormuz pozostają po stronie Teheranu i Omanu.

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W czwartek Donald Trump ogłosił "znakomite" porozumienie z Iranem, na którego treść - według amerykańskiego prezydenta - przystał duchowy przywódca kraju na Bliskim Wschodzie Modżtaba Chamenei.

Wskazał, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta do żeglugi. Teheran miał też zgodzić się rzekomo na zrzeczenie się ambicji nuklearnych. Trump zapewnił, że umowa zostanie podpisana "w ciągu kilku najbliższych dni", być może w weekend w Europie.

Jest umowa, czy nie ma umowy? Sprzeczne doniesienia na temat porozumienia Iran-USA

Agencja Reutera, powołując się na swoje źródło, informowała, że do podpisania porozumienia może dojść już w niedzielę w Genewie. Niedługo później irańskie media zdementowały jednak te doniesienia.

Agencja Fars, powołując się na informatora w irańskim zespole negocjacyjnym, przekazała, że wiadomości o szczycie w stolicy Szwajcarii są fałszywe. Noor News podało natomiast, że memorandum nie zostało nawet sfinalizowane.

Irańskie medium wskazało też, że w dotychczasowych ustaleniach Teheran nie zobowiązał się do przekazania komukolwiek zarządzania cieśniną Ormuz. Doniesienia potwierdziła też oficjalna państwowa agencja Iranu IRNA, podając, że to "kwestia regionalna, która będzie rozstrzygana poprzez dialog i wspólne podejmowanie decyzji przez Teheran i Oman".

IRNA tłumaczy też, że w obecnym kształcie memorandum nie zawiera porozumienia w kwestiach ambicji nuklearnych Iranu. Rozmowy w tej sprawie mają odbyć się dopiero po podpisaniu dokumentu.

Trump jest wściekły. "Niech lepiej się ogarną"

Do sprawy ustosunkował się na swojej platformie Truth Social Donald Trump. "Warunki, które Iran wypuścił do fake newsów nie mają nic wspólnego z tymi, na które się zgodzono na piśmie" - stwierdził.

"To, co powiedzieli, łącznie z ich słabym i żałosnym oświadczeniem o zawarciu umowy, nie ma nic wspólnego z prawdą. To bardzo niehonorowi ludzie. U nich nie ma czegoś takiego jak działanie w dobrej wierze" - napisał Trump.

Jak dodał, atak irańskich dronów na indyjskie statki opuszczające cieśninę Ormuz, do którego doszło ubiegłej nocy jest "całkowicie nie do zaakceptowania". "Niech lepiej się ogarną, i to szybko!" - podsumował amerykański prezydent.

Źródło: Reuters, Truth Social





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