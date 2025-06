- Ostatnią rzeczą, jaką chcą zrobić (Irańczycy - red.), to wzbogacać cokolwiek. Chcą pokoju i chcą dojść do siebie - ocenił Donald Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził nadzieję, że "relacje z Iranem zostaną naprawione". - Mamy zawieszenie broni i to była sprawiedliwa ugoda (...). Ostatnia rzecz, jaka będą się teraz zajmować, to wzbogacanie uranu. Być może w przyszłości nadejdzie taki dzień, że zmienią zdanie, ale wtedy na pewno ktoś powie im "nie róbcie tego" - mówił.

- Gdyby się tego nie spodziewali, to nie chowali by swoich zakładów wzbogacania uranu 30 metrów pod ziemią. Spodziewają się też, że jeszcze inni mogą wrócić - dodał.

Zdaniem przywódcy USA głosy, że nie wszystko zostało zniszczone, to "oczernianie prezydenta". - " New York Times" i CNN, możecie iść do diabła - zwrócił się do mediów, które cytowały wspominany raport.

- Irańczycy, którzy widzieli te miejsca mówili, że one już nie istnieją. To jest fake news podawany przez CNN. To jest słaba stacja. Czy ktoś z was ją ogląda? - zwrócił się Trump do zebranych na konferencji.