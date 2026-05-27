W skrócie Prezydent Donald Trump poinformował, że nie ma porozumienia z Iranem, co nie odpowiada Stanom Zjednoczonym. Biały Dom odrzuca zniesienie sankcji w zamian za oddanie uranu przez Iran.

Przedstawiciel Iranu oświadczył, że kwestia zasobów wzbogaconego uranu nie jest negocjowana ze Stanami Zjednoczonymi.

Trwa zawieszenie broni między USA a Iranem, jednak negocjacje pokojowe przeciągają się.

Amerykański prezydent mówił podczas posiedzenia rządu, że porozumienie z Iranem nadal nie zostało sfinalizowane i "nie jesteśmy z tego zadowoleni".

Co ciekawe, niedługo wcześniej rzeczniczka prasowa Białego Domu Olivia Wales oświadczyła, że negocjacje z Iranem przebiegają dobrze.

- Myślę, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie. Dotychczas im się to nie udało, co nam się nie podoba. Będziemy jednak zadowoleni, a jak nie, to wrócimy, by dokończyć robotę - stwierdził.

Sam Trump wykluczył w środę kompromis, w ramach którego USA zniosłyby sankcje na Iran w zamian za oddanie zasobów wzbogaconego uranu. - Nie, nie będzie żadnego znoszenia sankcji. Oddadzą swój wysoce wzbogacony uran, ale nie w zamian za zniesienie sankcji - przekazał w rozmowie z PBS News.

Zastój w negocjacjach. Między USA i Iranem nadal są punkty sporne

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Ali Bakeri Kani stwierdził natomiast, że "kwestia zasobów wzbogaconego uranu nie jest przedmiotem negocjacji" ze Stanami Zjednoczonymi.

Wychodzi na to, że obie strony grają na czas. Przypomnijmy, plan zakładał, że w pierwszej kolejności osiągnięte zostanie wstępne porozumienie. W następnej fazie negocjacje mają objąć bardziej złożone kwestie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trwają negocjacje USA z Iranem

Od 8 kwietnia między USA i Iranem obowiązuje zawieszenie broni. Mimo toczących się negocjacji oba kraje dotychczas nie doszły do porozumienia.

W środę irańska państwowa telewizja przedstawiła rzekomy zapis umowy. Zakłada on, że Stany Zjednoczone wycofają swoje wojska z okolic Iranu i zniosą blokadę morskę. W zamian Teheran odblokuje cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych.

USA zdementowały jednak te doniesienia. "Te informacje mediów kontrolowanych przez Iran są nieprawdziwe, a projekt porozumienia, który opublikowali jest całkowicie sfabrykowany. Nikt nie powinien wierzyć w to, co mówią irańskie państwowe media. Liczą się tylko fakty" - stwierdził Biały Dom.

Źródło: Reuters, PBS News





