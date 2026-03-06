W skrócie Donald Trump oświadczył, że 'nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją'.

Prezydent USA zaznaczył, że po wyborze nowego przywódcy i przy wsparciu sojuszników zamierza pracować nad odbudową Iranu.

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych zwróciło się do Pentagonu o oddelegowanie do Iranu większej liczby oficerów wywiadu wojskowego na co najmniej 100 dni.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zamieścił w piątek na portalu Truth Social najnowszy wpis, w którym odniósł się do konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że rozpoczął się on w zeszłą sobotę, kiedy USA i Izrael wspólnie zaatakowali Iran.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump: Nie będzie porozumienia z Iranem

Donald Trump stwierdził, że "nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją".

"Po tym i wyborze wspaniałego i akceptowalnego przywódcy (przywódców) my oraz wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby przywrócić Iran z krawędzi zniszczenia, czyniąc go większym, lepszym i silniejszym gospodarczo niż kiedykolwiek wcześniej" - stwierdził prezydent USA.

Ponadto Trump ocenił, że Iran "będzie miał wspaniałą przyszłość". Dodał, także, aby "uczynić Iran ponownie wielkim", posługując się stwierdzeniem "Make Iran Great Again". Tym samym amerykański przywódca nawiązał do często używanego przez niego hasła "Make America Great Again".

Iran wybierze nowego przywódcę. Trump chce mieć na to wpływ

To kolejny raz, kiedy republikanin zaznacza, że Stany Zjednoczone powinny mieć udział w wyborze nowego przywódcy Iranu. Wcześniej Trump wypowiadał się w podobnym tonie, podkreślając, że wybór przez Zgromadzenie Ekspertów Modżtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę Iranu jest "nie do zaakceptowania".

Prezydent USA mówił także, iż jego administracja obserwuje kilku ludzi, którzy - jego zdaniem - sprawdziliby się w roli nowych liderów Iranu.

Przypomnijmy, że Donald Trump wspominał także, iż operacja sił USA wraz z wojskiem Izraela, będzie prowadzona w Teheranie przez cztery tygodnie.

Jednak Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, jak wynika z informacji Politico, zwróciło się do Pentagonu z prośbą o oddelegowanie do Iranu większej liczby oficerów wywiadu wojskowego. Mieliby oni wesprzeć operację wojskową przez co najmniej 100 najbliższych dni - a najlepiej do końca września.

