Trump uderzył w sojuszników. "Zbierzcie się na odwagę"
Donald Trump opublikował wpis, w którym uderzył w kraje, które zmagają się z niedoborem paliwa. Amerykański prezydent zaproponował, aby odkupiły je od USA, lub samodzielnie udały w rejon cieśniny Ormuz. "Będziecie musieli nauczyć się walczyć o siebie, USA nie będą już wam pomagać" - napisał.
W skrócie
- Donald Trump opublikował wpis, w którym zaapelował do krajów zmagających się z niedoborem paliwa, aby kupowały je od Stanów Zjednoczonych lub samodzielnie starały się o dostęp do paliwa w rejonie cieśniny Ormuz.
- Trump skrytykował władze Wielkiej Brytanii i Francji za brak wsparcia dla Stanów Zjednoczonych podczas działań przeciwko Iranowi.
- Według Trumpa "Stany Zjednoczone nie zapomną" postawy Francji, która nie pozwoliła samolotom z wojskowym sprzętem lecącym do Izraela na przelot nad swoim terytorium.
Donald Trump udostępnił we wtorek na platformie Truth Social wpis, w którym uderzył w kraje, które mają problem ze zdobyciem paliwa.
"Dla wszystkich krajów, które nie mogą zdobyć paliwa z powodu cieśniny Ormuz, takim jak Wielka Brytania, która odmówiła dekapitacji Iranu, mam następującą propozycję: po pierwsze, kupujcie od Stanów Zjednoczonych - mamy go pod dostatkiem" - napisał w mediach społecznościowych.
Bliski Wschód. Trump uderzył w sojuszników: USA nie będą już wam pomagać
Amerykański prezydent zaapelował następnie do wspomnianych państw, aby "zebrały się na odwagę" i samodzielnie udały w rejon cieśniny Ormuz.
"Po drugie, zbierzcie się na odwagę, udajcie się do cieśniny i po prostu to (paliwo - przy. red.) weźcie. Będziecie musieli nauczyć się walczyć o siebie, USA nie będą już wam pomagać, tak jak wy nie byliście tam dla nas" - dodał Trump.
"Iran został w zasadzie zniszczony. Najtrudniejsze już za nami. Idźcie po swoją ropę" - zakończył wpis.
Przypomnijmy, że napięcia między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi są zauważalne od pierwszych dni pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ujawnił bowiem, że w trakcie przygotowań do ataku na Iran premier Keir Starmer "nie był pomocny", a jego reakcję określił jako "bardzo rozczarowującą".
- Nigdy nie sądziłem, że zobaczę coś takiego ze strony Wielkiej Brytanii. Kochamy Wielką Brytanię - mówił w wywiadzie dla "The Sun".
Trump: Stany Zjednoczone o tym nie zapomną. Poszło o wsparcie w Iranie
W początkowym etapie uderzenia na irański reżim rząd w Londynie nie zezwolił bowiem Stanom Zjednoczonym na wykorzystanie należących do niego baz wojskowych w regionie. Ponadto odmówił bezpośredniego udziału w ataku. Pierwsza z decyzji zmieniła się w momencie, gdy zaatakowana została brytyjska baza na Cyprze.
- Bardzo przykro jest widzieć, że nasze relacje z Wielką Brytanią w oczywisty sposób nie są już tym, czym były wcześniej - powiedział Trump.
- To była najsolidniejsza relacja ze wszystkich. Teraz mamy solidniejsze z innymi krajami w Europie - stwierdził prezydent USA, po czym dodał, że większą pomocą dla USA okazała się Francja.
Jednak relacje USA z Francją również zostały wystawione na próbę. Donald Trump opublikował bowiem we wtorek kolejny wpis, w którym zwrócił uwagę, że "Francja nie zezwoliła samolotom lecącym do Izraela, załadowanym sprzętem wojskowym, na przelot nad swoim terytorium".
"Francja okazała się bardzo niepomocna wobec 'rzeźnika z Iranu', którego udało się wyeliminować. Stany Zjednoczone o tym nie zapomną" - napisał.