W skrócie Donald Trump opublikował wpis, w którym zaapelował do krajów zmagających się z niedoborem paliwa, aby kupowały je od Stanów Zjednoczonych lub samodzielnie starały się o dostęp do paliwa w rejonie cieśniny Ormuz.

Trump skrytykował władze Wielkiej Brytanii i Francji za brak wsparcia dla Stanów Zjednoczonych podczas działań przeciwko Iranowi.

Według Trumpa "Stany Zjednoczone nie zapomną" postawy Francji, która nie pozwoliła samolotom z wojskowym sprzętem lecącym do Izraela na przelot nad swoim terytorium.

Donald Trump udostępnił we wtorek na platformie Truth Social wpis, w którym uderzył w kraje, które mają problem ze zdobyciem paliwa.

"Dla wszystkich krajów, które nie mogą zdobyć paliwa z powodu cieśniny Ormuz, takim jak Wielka Brytania, która odmówiła dekapitacji Iranu, mam następującą propozycję: po pierwsze, kupujcie od Stanów Zjednoczonych - mamy go pod dostatkiem" - napisał w mediach społecznościowych.

Bliski Wschód. Trump uderzył w sojuszników: USA nie będą już wam pomagać

Amerykański prezydent zaapelował następnie do wspomnianych państw, aby "zebrały się na odwagę" i samodzielnie udały w rejon cieśniny Ormuz.

"Po drugie, zbierzcie się na odwagę, udajcie się do cieśniny i po prostu to (paliwo - przy. red.) weźcie. Będziecie musieli nauczyć się walczyć o siebie, USA nie będą już wam pomagać, tak jak wy nie byliście tam dla nas" - dodał Trump.

"Iran został w zasadzie zniszczony. Najtrudniejsze już za nami. Idźcie po swoją ropę" - zakończył wpis.

Zobacz również: Patryk Idziak

Przypomnijmy, że napięcia między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi są zauważalne od pierwszych dni pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ujawnił bowiem, że w trakcie przygotowań do ataku na Iran premier Keir Starmer "nie był pomocny", a jego reakcję określił jako "bardzo rozczarowującą".

- Nigdy nie sądziłem, że zobaczę coś takiego ze strony Wielkiej Brytanii. Kochamy Wielką Brytanię - mówił w wywiadzie dla "The Sun".

W początkowym etapie uderzenia na irański reżim rząd w Londynie nie zezwolił bowiem Stanom Zjednoczonym na wykorzystanie należących do niego baz wojskowych w regionie. Ponadto odmówił bezpośredniego udziału w ataku. Pierwsza z decyzji zmieniła się w momencie, gdy zaatakowana została brytyjska baza na Cyprze.

- Bardzo przykro jest widzieć, że nasze relacje z Wielką Brytanią w oczywisty sposób nie są już tym, czym były wcześniej - powiedział Trump.

- To była najsolidniejsza relacja ze wszystkich. Teraz mamy solidniejsze z innymi krajami w Europie - stwierdził prezydent USA, po czym dodał, że większą pomocą dla USA okazała się Francja.

Jednak relacje USA z Francją również zostały wystawione na próbę. Donald Trump opublikował bowiem we wtorek kolejny wpis, w którym zwrócił uwagę, że "Francja nie zezwoliła samolotom lecącym do Izraela, załadowanym sprzętem wojskowym, na przelot nad swoim terytorium".

"Francja okazała się bardzo niepomocna wobec 'rzeźnika z Iranu', którego udało się wyeliminować. Stany Zjednoczone o tym nie zapomną" - napisał.

