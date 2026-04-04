W skrócie Donald Trump wystosował ultimatum wobec Iranu, żądając otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin, grożąc "rozpętaniem piekła".

Teheran zaprzeczył, jakoby zwracał się do USA z prośbą o zawieszenie broni lub negocjacje, a szef irańskiego MSZ nazwał te informacje fałszywymi.

Na Bliskim Wschodzie siły USA straciły myśliwce F-15E i A-10 Warthog, a zaginionego amerykańskiego żołnierza poszukują zarówno USA, jak i Iran.

21 marca Donald Trump zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin, po czym 23 marca złagodził ton, mówiąc o "bardzo dobrych rozmowach" i odkładając ataki o pięć dni. 27 marca wydłużył ten termin do 10 dni (do 6 kwietnia) na prośbę Iranu, ale w Wielką Sobotę ponownie wrócił do ultimatum 48 godzin, grożąc, że inaczej "spadnie na nich piekło".

Teheran wielokrotnie zaprzeczał, że zwrócił się do USA z prośbą o zawieszenie broni, a także odrzucił tezę, że nalegał na negocjacje. W środę szef MSZ Iranu Esmail Bagei nazwał to fałszywymi i bezpodstawnymi słowami.

Donald Trump ponagla Iran. Odliczanie ruszyło

W Wielką Sobotę Donald Trump przypomniał o terminie wygaśnięcia jego decyzji i ponownie wysunął żądanie odblokowania cieśniny Ormuz oraz zawarcia porozumienia. Oświadczył, że "zostało 48 godzin, zanim rozpęta się piekło".

Wcześniej, w piątek, Donald Trump przekonywał na platformie Truth Social, że mając więcej czasu, USA mogłyby łatwo odblokować cieśninę Ormuz, zabrać ropę i "zarobić fortunę". Jego zdaniem świat doznałby wówczas "wylewu". Kilka godzin później tego samego dnia Trump opublikował kolejny wpis: Zatrzymać ropę, ktoś coś?

Zdaniem agencji Reutera wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym niedawna informacja o stratach amerykańskich myśliwców, pokazują jednak, że USA i Izrael muszą liczyć się z zagrożeniem i nie mają pełnej kontroli nad irańskim niebem.

Straty USA na Bliskim Wschodzie. Na celowniku samoloty

Również w piątek doniesiono, że siły USA na Bliskim Wschodzie straciły myśliwiec wielozadaniowy F-15E oraz myśliwiec A-10 Warthog. Oba miały zostać trafione przez irańskie pociski.

Ponadto dwaj amerykańscy urzędnicy poinformowali agencję Reutera, że dwa śmigłowce Black Hawk, zaangażowane w poszukiwanie zaginionego członka załogi F-15E, zostały także ostrzelane, ale udało im się opuścić irańską przestrzeń powietrzną.

Zaginionego amerykańskiego żołnierza szuka nie tylko USA, ale i Iran. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w mediach państwowych, że przeczesuje teren, a osobie, której uda się wskazać lub zabić Amerykanina, obiecuje nagrodę.

Źródła: Reuters, BBC

