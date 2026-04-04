Bliski Wschód
Bliski Wschód

Trump stawia nowe ultimatum Iranowi. "Rozpęta się piekło"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

"Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na zawarcie porozumienia lub otwarcie cieśniny Ormuz? Czas ucieka" - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA poinformował, że Teheranowi pozostało 48 godzin, zanim "rozpęta się piekło". "Chwała Bogu" - podsumował.

Donald Trump stawia nowe ultimatum Iranowi. Ruszyło odliczanie

  • Donald Trump wystosował ultimatum wobec Iranu, żądając otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin, grożąc "rozpętaniem piekła".
  • Teheran zaprzeczył, jakoby zwracał się do USA z prośbą o zawieszenie broni lub negocjacje, a szef irańskiego MSZ nazwał te informacje fałszywymi.
  • Na Bliskim Wschodzie siły USA straciły myśliwce F-15E i A-10 Warthog, a zaginionego amerykańskiego żołnierza poszukują zarówno USA, jak i Iran.
21 marca Donald Trump zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin, po czym 23 marca złagodził ton, mówiąc o "bardzo dobrych rozmowach" i odkładając ataki o pięć dni. 27 marca wydłużył ten termin do 10 dni (do 6 kwietnia) na prośbę Iranu, ale w Wielką Sobotę ponownie wrócił do ultimatum 48 godzin, grożąc, że inaczej "spadnie na nich piekło".

Teheran wielokrotnie zaprzeczał, że zwrócił się do USA z prośbą o zawieszenie broni, a także odrzucił tezę, że nalegał na negocjacje. W środę szef MSZ Iranu Esmail Bagei nazwał to fałszywymi i bezpodstawnymi słowami.

Donald Trump ponagla Iran. Odliczanie ruszyło

W Wielką Sobotę Donald Trump przypomniał o terminie wygaśnięcia jego decyzji i ponownie wysunął żądanie odblokowania cieśniny Ormuz oraz zawarcia porozumienia. Oświadczył, że "zostało 48 godzin, zanim rozpęta się piekło".

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Wcześniej, w piątek, Donald Trump przekonywał na platformie Truth Social, że mając więcej czasu, USA mogłyby łatwo odblokować cieśninę Ormuz, zabrać ropę i "zarobić fortunę". Jego zdaniem świat doznałby wówczas "wylewu". Kilka godzin później tego samego dnia Trump opublikował kolejny wpis: Zatrzymać ropę, ktoś coś?

Zdaniem agencji Reutera wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym niedawna informacja o stratach amerykańskich myśliwców, pokazują jednak, że USA i Izrael muszą liczyć się z zagrożeniem i nie mają pełnej kontroli nad irańskim niebem.

Straty USA na Bliskim Wschodzie. Na celowniku samoloty

Również w piątek doniesiono, że siły USA na Bliskim Wschodzie straciły myśliwiec wielozadaniowy F-15E oraz myśliwiec A-10 Warthog. Oba miały zostać trafione przez irańskie pociski.

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Ponadto dwaj amerykańscy urzędnicy poinformowali agencję Reutera, że dwa śmigłowce Black Hawk, zaangażowane w poszukiwanie zaginionego członka załogi F-15E, zostały także ostrzelane, ale udało im się opuścić irańską przestrzeń powietrzną.

Zaginionego amerykańskiego żołnierza szuka nie tylko USA, ale i Iran. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w mediach państwowych, że przeczesuje teren, a osobie, której uda się wskazać lub zabić Amerykanina, obiecuje nagrodę.

Źródła: Reuters, BBC

Wydarzenia 24: Co dalej z sędziami Trybunału Konstytucyjnego? Polsat News

