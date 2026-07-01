W skrócie Donald Trump rozważał podjęcie szeroko zakrojonych działań wojskowych przeciwko Iranowi, jednak wybrał kontynuację rozmów dyplomatycznych, o czym informuje "The Wall Street Journal".

Administracja USA prowadzi negocjacje z Iranem przy mediacji Kataru, a jedną z głównych kwestii spornych pozostaje żegluga przez Cieśninę Ormuz oraz program nuklearny Teheranu.

Eksperci zwracają uwagę, że Stany Zjednoczone rozważają użycie środków nacisku innych niż działania militarne, w tym blokowanie irańskich aktywów oraz ograniczanie możliwości kontrolowania ruchu w Cieśninie Ormuz.

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Prezydent USA Donald Trump w ostatnich dniach analizował możliwość wznowienia szeroko zakrojonych działań wojskowych przeciwko Iranowi. Został poinformowany o możliwościach wojny totalnej na Bliskim Wschodzie - donosi "The Wall Street Journal".

Jak informują amerykańscy urzędnicy zaznajomieni ze sprawą, na których powołuje się dziennik, po serii konsultacji z najważniejszymi przedstawicielami Pentagonu zdecydował się jednak na kontynuowanie rozmów dyplomatycznych z Teheranem.

Według źródeł z administracji USA Trump prowadził rozmowy z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem oraz przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Danem Caine'em. Dyskusje dotyczyły możliwych scenariuszy dalszego postępowania wobec Iranu, w tym wznowienia szeroko zakrojonych ataków militarnych.

Urzędnicy przekazali dziennikowi, że w Białym Domu rozważano, czy Stany Zjednoczone powinny porzucić negocjacje i wrócić do działań zbrojnych. Niektórzy uczestnicy rozmów określali taki wariant jako próbę "dokończenia dzieła".

Trump miał jednak uznać, że nowa fala ataków mogłaby przekreślić szanse na rozwiązanie kryzysu drogą dyplomatyczną i utrudnić osiągnięcie celu, jakim jest trwałe powstrzymanie irańskiego programu nuklearnego.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump daje więcej czasu negocjacjom z Teheranem

Jak podają amerykańscy urzędnicy, prezydent USA poinformował współpracowników, że nie sprzeciwiałby się przedłużeniu rozmów poza wyznaczony termin 18 sierpnia dotyczący porozumienia nuklearnego. W praktyce oznaczałoby to dodatkowy czas na wypracowanie kompromisu między Waszyngtonem a Teheranem.

Jednocześnie Trump ma obecnie opowiadać się za ograniczonymi działaniami wojskowymi wyłącznie w sytuacji naruszenia przez Iran postanowień memorandum, które doprowadziło niedawno do gwałtownej eskalacji walk i zagroziło utrzymaniu kruchego zawieszenia broni.

Choć Pentagon regularnie przedstawia prezydentowi możliwe warianty działań militarnych, ostatnie konsultacje pokazują, że administracja USA wciąż poszukuje sposobu na przełamanie impasu w rozmowach. Urzędnicy przyznają jednak, że powrót do otwartego konfliktu oznaczałby jednocześnie przyznanie, iż dotychczasowe porozumienie z Iranem zakończyło się niepowodzeniem.

Biały Dom: Rozmowy przynoszą efekty, ale opcje militarne pozostają na stole

Publicznie Trump podkreśla, że negocjacje rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami. W ubiegłym tygodniu mówił dziennikarzom: - Zgadzają się na wszystko, czego chcę, i muszą to zrobić. Jednocześnie ostrzegł, że jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, Stany Zjednoczone "po prostu wrócą i zrobią to, co muszą".

Przedstawiciel Białego Domu przekazał w rozmowie z "The Wall Street Journal", że Trump niezmiennie preferuje rozwiązania dyplomatyczne, a Iran powinien skorzystać z możliwości zawarcia korzystnego porozumienia. Pentagon nie odniósł się oficjalnie do informacji dotyczących wojskowych scenariuszy.

O dalszym wspieraniu negocjacji mówił również wiceprezydent J.D. Vance. W rozmowie z Fox News stwierdził, że prezydent polecił administracji kontynuować rozmowy i ocenić, czy możliwe będzie osiągnięcie porozumienia drogą dyplomatyczną. Dodał jednocześnie, że Stany Zjednoczone nadal dysponują szerokim wachlarzem innych możliwości działania.

Negocjacje pokojowe. Katar mediuje. Spór o Ormuz nierozwiązany

We wtorek do Dohy przybyli przedstawiciele amerykańskiej administracji Steve Witkoff i Jared Kushner. Jak poinformowali przedstawiciele władz Kataru, rozmowy z Irańczykami odbywają się za pośrednictwem mediatorów. W negocjacje zaangażowani są również eksperci techniczni obu państw.

Według urzędników i analityków rozmowy trwają już od ponad tygodnia od momentu uzgodnienia 60-dniowego okresu negocjacyjnego. Jednym z najważniejszych punktów spornych pozostaje kwestia żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Iran domaga się pobierania miliardowych opłat tranzytowych od statków przepływających przez strategiczny szlak morski. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się temu stanowisku i podkreślają, że żegluga powinna pozostać swobodna. Teheran nie zgadza się również na daleko idące ograniczenia własnego programu nuklearnego.

Sekretarz energii Chris Wright ocenił we wtorek, że "Iran jak dotąd w ogóle nie współpracował". Podkreślił także, że amerykańska obecność wojskowa gwarantuje bezpieczeństwo transportu surowców przez Cieśninę Ormuz. - Z Iranem czy bez niego zapewnimy przepływ paliwa przez Cieśninę Ormuz. (...) Chcemy położyć kres ich programowi nuklearnemu - zaznaczył.

Media: Eksperci wskazują na inne narzędzia nacisku na Iran

Zdaniem Suzanne Maloney z waszyngtońskiego think tanku Brookings Institution administracja USA ma do dyspozycji również inne instrumenty nacisku niż działania militarne.

Ekspertka wskazała m.in. możliwość dalszego blokowania dostępu Iranu do zamrożonych aktywów finansowych oraz zwiększania kosztów prób kontrolowania przez Teheran ruchu w Cieśninie Ormuz.

- Ta strategia kompromisu ma realne ograniczenia - oceniła Maloney. Zwróciła jednak uwagę, że połączenie przewidywalnych działań odwetowych ze strony USA oraz uzależnienie potencjalnych korzyści gospodarczych od zachowania Iranu może skłonić Teheran do większej powściągliwości i ograniczenia działań destabilizujących sytuację w regionie.

Źródło: "The Wall Street Journal"





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