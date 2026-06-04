Trump reaguje na odwet Iranu, niespodziewane słowa. "Sprowokowani"

W skrócie Donald Trump uznał irański atak na Kuwejt za nieistotny i podkreślił, że zawieszenie broni pozostaje aktualne, a rozmowy z Teheranem przebiegają pomyślnie.

Władze Kuwejtu poinformowały, że w irańskim ataku dronowym na lotnisko zginęła jedna osoba, a co najmniej 63 zostały ranne.

Trump zadeklarował, że administracja USA prowadzi także rozmowy z Hezbollahem w sprawie sytuacji w Libanie.

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Donald Trump skomentował irański atak na kuwejckie lotnisko podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Prezydent USA sugerował, że uderzenie Iranu było odpowiedzią na działania USA.

- Mocno ich uderzyliśmy poprzedniego wieczoru (...), więc niektóre rzeczy mają swoje powody i zazwyczaj jest jakiś powód, który czasem ma sens. Ale oni coś zrobili, to nie była wielka sprawa - powiedział Trump.

Atak Iranu na Kuwejt. Trump: Oni byli lekko sprowokowani

- Szybko zdusiliśmy to w zarodku (...). Ale niektórzy powiedzieliby, że oni byli lekko sprowokowani, bo podjęliśmy zdecydowane działania z innego powodu, więc odwzajemnili się - dodał.

Według władz Kuwejtu w wyniku środowego irańskiego ataku dronowego, wymierzonego m.in. w pracowników i pasażerów cywilnego lotniska, jedna osoba zginęła, a co najmniej 63 zostały ranne.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) nazwało uderzenie "celowym, wykalkulowanym i nieuzasadnionym atakiem". CENCTOM podał też, że w odpowiedzi na wcześniejsze próby ataków ze strony Teheranu na wojska amerykańskie w Kuwejcie, siły USA przeprowadziły uderzenia na wyspę Keszm i zestrzeliły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów.

Trump uważa rozejm z Iranem za obowiązujący. Odniósł się też do negocjacji pokojowych

Donald Trump ocenił ponadto w środę, że mimo kolejnej wymiany ciosów uważa zawieszenie broni za nadal obowiązujące, bo "w tej części świata zawieszenie broni jest wtedy, kiedy strzela się w bardziej umiarkowany sposób".

Amerykańki przywódca zaznaczył jednocześnie, że negocjacje z Iranem przebiegają "bardzo dobrze", obie strony blisko są jego zatwierdzenia i że może nastąpić to już w najbliższy weekend. Zapowiedział, że natychmiast po podpisaniu wstępnego porozumienia (memorandum of understanding) dojdzie do otwarcia cieśniny Ormuz.

Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że "na tę chwilę" Iran się zgadza, by USA zniszczyły jego zapasy wzbogaconego uranu, choć jednocześnie przyznał, że irańskie stanowisko się zmienia.

Trump powiedział też, że chciałby rozdzielić kwestie wojny Izraela z Hezbollahem od wojny z Iranem, mimo że Teheran wielokrotnie powtarzał, że uważa oba konflikty za nierozdzielne.





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