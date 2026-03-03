Trump przechwala się zasobami USA. Przy okazji uderzył w Zełenskiego

W skrócie Donald Trump zapewnił, że zasoby amunicji armii USA "nigdy nie były wyższe ani lepsze" i skrytykował Joe Bidena oraz Wołodymyra Zełenskiego.

Amerykańskie media, takie jak "Washington Post" i "The Wall Street Journal", informowały o ograniczonych zapasach amunicji USA w regionie i obawach dotyczących długofalowego konfliktu.

Trump po raz kolejny porównał Zełenskiego do cyrkowca P.T. Barnuma, określając go mianem świetnego sprzedawcy.

Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Social wpis, w którym ustosunkował się do publikacji "Washington Post" i "The Wall Street Journal". Amerykańskie gazety informowały, że pod względem zasobów amunicji wojsko może nie być przygotowane na regularny konflikt na Bliskim Wschodzie, jeśli będzie się on przedłużać na kolejne tygodnie.

Amerykański prezydent poinformował, że powiadomiono go, że armia dysponuje odpowiednimi środkami, a zasoby nigdy nie były "wyższe lub lepsze", a do tego mają być "nieograniczone".

Trump zapewnia, że USA mają niewyczerpane zapasy amunicji. Przy okazji uderzył w Zełenskiego

"Wojny można prowadzić 'wiecznie' i bardzo skutecznie, używając tylko tych zapasów (które są lepsze niż najlepsza broń innych krajów!)" - podkreślił Donald Trump, dodając jednocześnie, że USA pod względem sprzętu wojskowego wciąż "nie są tam, gdzie chcą być".

Jak wskazał, część wysokiej jakości broni jest "przechowywana" dla Amerykanów w innych krajach. Winą obarczył za to swojego poprzednika, Joe Bidena. "Śpiący Joe Biden spędził cały swój czas i nasze państwowe pieniądze, dając wszystko P.T. Barnumowi (Zełenskiemu!) z Ukrainy, podczas gdy oddawał tak wiele wysokiej klasy sprzętu (za darmo!), nie myślał o tym, by go uzupełnić" - przekonywał przywódca USA.

Trump stwierdził, że odbudował armię w swojej pierwszej kadencji i "wciąż to robi". "Stany Zjednoczone są zaopatrzone i gotowe do wygranej!" - czytamy we wpisie prezydenta.

Amerykańskie media alarmują: USA mogą nie być przygotowane na długofalowy konflikt

Jak donosił "Washington Post", w wyniku irańskich ataków zginęło dotychczas co najmniej trzech amerykańskich żołnierzy. Nie wiadomo, ilu zostało rannych. Wszyscy trzej żołnierze stacjonowali w Kuwejcie.

Według źródeł w amerykańskiej administracji, skala irańskich ataków przeprowadzonych w ostatnich dniach, niepokoi USA. W Pentagonie mają pojawiać się obawy, że konflikt może wymknąć się spod kontroli. - Nastroje są napięte i paranoiczne - twierdzi źródło gazety.

Według "Washington Post" szczególne obawy związane są z ograniczonymi zasobami amunicji, jakimi ma dysponować amerykańska armia w regionie. Braki mogą się okazać szczególnie znaczące, jeśli konflikt potrwa wiele tygodni.

"The Wall Street Journal" również zauważa, że Amerykanie muszą wykorzystywać duże zasoby pocisków, by neutralizować irańskie ataki.

Według gazety USA mają w regionie ograniczone zasoby m.in. amunicji do systemów Patriot.

Trump porównał Zełenskiego do znanego cyrkowca. Kim był P.T. Barnum?

To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump porównuje Wołodymyra Zełenskiego do P.T. Barnuma. Podobne słowa padły chociażby pod koniec ubiegłego roku w wywiadzie dla Politico.

- (Wołodymyr Zełenski - red.) to świetny sprzedawca. Nazywam go P.T. Barnumem. Wiesz, kim był P.T. Barnum, prawda? Jeden z największych na Ziemi. Mógłby sprzedać każdy produkt, w każdej chwili (...) Ale on (Zełenski) jest P.T. Barnumem. Namówił skorumpowanego Joe Bidena, by dał mu 350 mld dolarów - mówił prezydent USA.

P.T. Barnum był XIX-wiecznym przedsiębiorcą cyrkowym, uznawanym dziś za jednego z prekursorów nowoczesnego biznesu rozrywkowego. Jego życiorys obfituje w kontrowersje. Zarabiał pieniądze m.in. na tzw. freak shows - przedstawieniach z udziałem osób z niepełnosprawnościami i deformacjami.

