Bliski Wschód
Bliski Wschód

Trump przechwala się zasobami USA. Przy okazji uderzył w Zełenskiego

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

"Nigdy nie były wyższe ani lepsze" - napisał Donald Trump po medialnych doniesieniach o będących rzekomo na wyczerpaniu zapasach amunicji amerykańskiej armii. Przy okazji prezydent USA uderzył w swojego poprzednika oraz Wołodymyra Zełenskiego, którego porównał do znanego cyrkowca.

Prezydent USA Donald Trump (po prawej) i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (po lewej)
Donald Trump porównuje Wołodymyra Zełenskiego do znanego cyrkowcaHENRY NICHOLLS / KYLE MAZZA / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Donald Trump zapewnił, że zasoby amunicji armii USA "nigdy nie były wyższe ani lepsze" i skrytykował Joe Bidena oraz Wołodymyra Zełenskiego.
  • Amerykańskie media, takie jak "Washington Post" i "The Wall Street Journal", informowały o ograniczonych zapasach amunicji USA w regionie i obawach dotyczących długofalowego konfliktu.
  • Trump po raz kolejny porównał Zełenskiego do cyrkowca P.T. Barnuma, określając go mianem świetnego sprzedawcy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Social wpis, w którym ustosunkował się do publikacji "Washington Post" i "The Wall Street Journal". Amerykańskie gazety informowały, że pod względem zasobów amunicji wojsko może nie być przygotowane na regularny konflikt na Bliskim Wschodzie, jeśli będzie się on przedłużać na kolejne tygodnie.

Amerykański prezydent poinformował, że powiadomiono go, że armia dysponuje odpowiednimi środkami, a zasoby nigdy nie były "wyższe lub lepsze", a do tego mają być "nieograniczone".

Trump zapewnia, że USA mają niewyczerpane zapasy amunicji. Przy okazji uderzył w Zełenskiego

"Wojny można prowadzić 'wiecznie' i bardzo skutecznie, używając tylko tych zapasów (które są lepsze niż najlepsza broń innych krajów!)" - podkreślił Donald Trump, dodając jednocześnie, że USA pod względem sprzętu wojskowego wciąż "nie są tam, gdzie chcą być".

Jak wskazał, część wysokiej jakości broni jest "przechowywana" dla Amerykanów w innych krajach. Winą obarczył za to swojego poprzednika, Joe Bidena. "Śpiący Joe Biden spędził cały swój czas i nasze państwowe pieniądze, dając wszystko P.T. Barnumowi (Zełenskiemu!) z Ukrainy, podczas gdy oddawał tak wiele wysokiej klasy sprzętu (za darmo!), nie myślał o tym, by go uzupełnić" - przekonywał przywódca USA.

Zobacz również:

Pierwsza dama USA Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ
Świat

Melania Trump w niecodziennej roli. Wystosowała apel na forum ONZ

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Trump stwierdził, że odbudował armię w swojej pierwszej kadencji i "wciąż to robi". "Stany Zjednoczone są zaopatrzone i gotowe do wygranej!" - czytamy we wpisie prezydenta.

    Amerykańskie media alarmują: USA mogą nie być przygotowane na długofalowy konflikt

    Jak donosił "Washington Post", w wyniku irańskich ataków zginęło dotychczas co najmniej trzech amerykańskich żołnierzy. Nie wiadomo, ilu zostało rannych. Wszyscy trzej żołnierze stacjonowali w Kuwejcie.

    Według źródeł w amerykańskiej administracji, skala irańskich ataków przeprowadzonych w ostatnich dniach, niepokoi USA. W Pentagonie mają pojawiać się obawy, że konflikt może wymknąć się spod kontroli. - Nastroje są napięte i paranoiczne - twierdzi źródło gazety.

    Według "Washington Post" szczególne obawy związane są z ograniczonymi zasobami amunicji, jakimi ma dysponować amerykańska armia w regionie. Braki mogą się okazać szczególnie znaczące, jeśli konflikt potrwa wiele tygodni.

    Zobacz również:

    Donald Trump zapowiedział odwet po ataku na ambasadę USA w Rijadzie
    Bliski Wschód

    Trafiono ambasadę USA w Rijadzie. Donald Trump zapowiedział odwet

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      "The Wall Street Journal" również zauważa, że Amerykanie muszą wykorzystywać duże zasoby pocisków, by neutralizować irańskie ataki.

      Według gazety USA mają w regionie ograniczone zasoby m.in. amunicji do systemów Patriot.

      Trump porównał Zełenskiego do znanego cyrkowca. Kim był P.T. Barnum?

      To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump porównuje Wołodymyra Zełenskiego do P.T. Barnuma. Podobne słowa padły chociażby pod koniec ubiegłego roku w wywiadzie dla Politico.

      - (Wołodymyr Zełenski - red.) to świetny sprzedawca. Nazywam go P.T. Barnumem. Wiesz, kim był P.T. Barnum, prawda? Jeden z największych na Ziemi. Mógłby sprzedać każdy produkt, w każdej chwili (...) Ale on (Zełenski) jest P.T. Barnumem. Namówił skorumpowanego Joe Bidena, by dał mu 350 mld dolarów - mówił prezydent USA.

      P.T. Barnum był XIX-wiecznym przedsiębiorcą cyrkowym, uznawanym dziś za jednego z prekursorów nowoczesnego biznesu rozrywkowego. Jego życiorys obfituje w kontrowersje. Zarabiał pieniądze m.in. na tzw. freak shows - przedstawieniach z udziałem osób z niepełnosprawnościami i deformacjami.

      Zobacz również:

      Donald Trump zapowiedział eskalację działań na Bliskim Wschodzie (zdj. ilustracyne)
      Bliski Wschód

      Trump nie pozostawia złudzeń w sprawie Iranu. "Duża fala dopiero nadejdzie"

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Bezpieczeństwo jest w pełni zagwarantowane". Minister energii o dostawach gazu do PolskiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze