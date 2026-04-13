Donald Trump w najnowszym wpisie na Truth Social przekazał, że "irańska marynarka wojenna spoczywa na dnie morza, całkowicie zniszczona - 158 okrętów".

"Nie zaatakowaliśmy jedynie niewielkiej liczby tak zwanych 'szybkich okrętów szturmowych', ponieważ nie uznaliśmy ich za poważne zagrożenie" - nadmienił amerykański przywódca.

Ponadto Trump wystosował ostrzeżenie. "Jeśli którykolwiek z tych statków zbliży się choćby w najmniejszym stopniu do naszej blokady, zostanie natychmiast wyeliminowany przy użyciu tego samego systemu zabijania, którego używamy przeciwko handlarzom narkotyków na łodziach na morzu. Jest to szybkie i brutalne" - napisał.

Cieśnina Ormuz. Blokada weszła w życie

O godzinie 16 czasu polskiego minął wyznaczony przez Donalda Trumpa termin rozpoczęcia blokady morskiej irańskich portów.

Blokada obejmuje nie tylko samą Cieśninę Ormuz, ale także Zatokę Omańską i Morze Arabskie. Zgodnie z komunikatem Centralnego Dowództwa USA, każdy statek próbujący wejść na obszar objęty blokadą bez zezwolenia może zostać przechwycony lub zawrócony.

Jednocześnie podkreślono, że operacja nie ma utrudniać tzw. neutralnego tranzytu - jednostki niezwiązane z Iranem mogą nadal korzystać z kluczowego szlaku transportowego.

