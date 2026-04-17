W skrócie Donald Trump stwierdził, że USA oraz Iran wspólnie usuwają miny z cieśniny Ormuz, a NATO określił jako "bezużytecznych" sojuszników.

Iran zgodził się już nigdy więcej nie blokować cieśniny Ormuz, która została ponownie otwarta dla wszystkich statków handlowych w związku z zawieszeniem broni w Libanie - przekazał prezydent USA.

Trump powiązał otwarcie cieśniny Ormuz z zawieszeniem broni między Izraelem a Libanem i podziękował kilku państwom za pomoc.

"Teraz gdy sytuacja w cieśninie Ormuz się skończyła, otrzymałem telefon z NATO z pytaniem, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Powiedziałem im, żeby trzymali się z dala, chyba że chcą załadować swoje statki ropą" - napisał prezydent USA.

Trump stwierdził również, że sojusznicy "byli bezużyteczni, gdy ich potrzebowaliśmy", a samo NATO ponownie nazwał "papierowym tygrysem". Amerykański przywódca zaznaczył też, żeIran "z pomocą USA" usuwa obecnie wszystkie miny morskie znajdujące się w cieśninie Ormuz.

"Iran zgodził się już nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz. Nie będzie ona już nigdy wykorzystywana jako broń przeciwko światu" - przekazał również Trump. "To wspaniały dzień dla świata" - dodał.

Amerykański prezydent podziękował również Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Katarowi i Pakistanowi "za wielką odwagę i pomoc".

Bliski Wschód. Cieśnina Ormuz została otwarta

"Zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przejście dla wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarte na pozostały okres zawieszenia broni" - przekazał w piątek minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Tym samym cieśnina, będąca kluczowym szlakiem żeglugowym dla światowego handlu ropą naftową została odblokowana po tygodniach.

Trump potwierdzając otwarcie cieśniny podkreślił, że ma to związek z zawieszeniem broni między Izraelem a Libanem. "Izrael nie będzie już więcej bombardował Libanu. Otrzymali zakaz od USA. Wystarczy" - napisał amerykański prezydent.

"Ostrożne zaangażowanie" w zawieszenie broni wyrazili również politycy związani z libańskim Hezbollahem. Zaznaczyli jednak, że musi się ono wiązać z całkowitym zaprzestaniem wrogich działań ze strony Izraela. Skrytykowali oni również libański rząd twierdząc, że wprowadził kraj w "niezwykle niebezpieczną fażę" poprzez zaakceptowanie propozycji bezpośrednich negocjacji z Izraelem.

Źródło: Reuters

