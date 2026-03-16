W skrócie Donald Trump ponowił apel do państw NATO o pomoc w otwarciu żeglugi w cieśninie Ormuz, wskazując, że niektóre kraje nie są entuzjastycznie nastawione do wsparcia.

Niemcy, Norwegia czy Grecja odmówili USA udziału w operacji, argumentując, że to nie jest ich wojna i NATO nie podjęło żadnych decyzji w tym zakresie.

Unia Europejska zadeklarowała, że celem jest deeskalacja konfliktu i zapewnienie wolności żeglugi oraz poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań.

Szef polskiej dyplomacji zapowiedział rozważenie prośby USA, jeśli pojawi się oficjalny wniosek do NATO.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przemawiał w poniedziałek w Kennedy Center. Został zapytany o wojnę na Bliskim Wschodzie i jego apel do sojuszników z NATO.

Donald Trump stwierdził, że "niektóre kraje" nie chcą pomóc w odblokowaniu kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz.

- Niektórzy są bardzo entuzjastycznie nastawieni, a inni nie. Niektórym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat. Chroniliśmy ich przed okropnymi źródłami zewnętrznymi, a oni nie byli aż tak entuzjastyczni - przekazał republikanin.

Jak dodał republikanin, "poziom tego entuzjazmu ma dla niego znaczenie". Zwrócił się między innymi do Wielkiej Brytanii, wyrażając nadzieję, że kraj ten włączy się w operację w cieśnienie Ormuz.

Londyn zareagował na prośbę Waszyngtonu. Ośmiu marynarzy wyspecjalizowanych w zwalczaniu min morskich zostanie rozmieszczonych w Zatoce Perskiej. Władze na Wyspach zdecydowały o powołaniu zespołu jako kompromisu między oczekiwaniami USA a obawą przed pogorszeniem stosunków z Iranem.

Donald Trump o nowym przywódcy Iranu. "Ludzie mówią, że został ranny"

Donald Trump przyznał, że docierają do niego sprzeczne informacje na temat przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego. - Ludzie mówią, że został ranny. Inni mówią, że nie żyje - relacjonował.

Republikanin zapewnił, że Iran kanałami dyplomatycznymi negocjuje z Amerykanami i "chce zawrzeć umowę". Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Trump pytany o irańską opozycję przyznał, że to odważni ludzie, ale nie posiadają broni, co faktycznie uniemożliwia im przejęcie władzy w państwie.

Cieśnina Ormuz. Donald Trump z apelem do sojuszników, jest odpowiedź z Niemiec

Kilku sojuszników USA oświadczyło w poniedziałek, że nie ma w najbliższej przyszłości planów wysłania okrętów w celu odblokowania cieśniny Ormuz.

- Nie sądzę, aby NATO podjęło jakąkolwiek decyzję w tym kierunku lub mogło przejąć odpowiedzialność za cieśninę Ormuz. Gdyby tak było, organy NATO odpowiednio by się tym zajęły - mówił szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul.

W podobnym tonie wypowiedział się minister obrony Niemiec. - Czego Trump oczekuje od garstki europejskich fregat, czego nie może zrobić potężna marynarka wojenna USA? To nie jest nasza wojna, to nie my ją rozpoczęliśmy - wyjaśnił Boris Pistorius.

Głos zabrała również szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. - Ministrowie państw UE potwierdzili, że naszym celem jest deeskalacja (konfliktu - red.), a także zapewnienie wolności żeglugi (przez cieśninę Ormuz - red.) - przekazała po spotkaniu Rady UE ds. Zagranicznych Kaja Kallas.

Bruksela pracuje "nad rozwiązaniami dyplomatycznymi dla cieśniny Ormuz" - poinformowała polityk. Zarazem zaznaczyła, że wojna na Bliskim Wschodzie "nie jest wojną Europy".

Interwencja w cieśninie Ormuz? Sikorski przekazał stanowisko Polski

Interwencji w cieśninie Ormuz odmówili również premier Norwegii Jonas Gahr Støre oraz rząd Grecji.

W sprawie wypowiedział się szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek, że Polska rozpatrzy prośbę Donalda Trumpa, jeśli Amerykanie wystąpią z odpowiednim wnioskiem do NATO.

- Jeżeli pojawi się wniosek do NATO, by dyskutować o ochronie cieśniny Ormuz, to z uwagi na szacunek i sympatię dla naszego amerykańskiego sojusznika będziemy to rozważać - zapewnił szef MSZ.

Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowali Iran, Teheran dokonuje uderzeń odwetowych

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od ataku sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran. W wyniku zmasowanego uderzenia zabity został najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

Teheran zapowiedział odwet i ataki na sojuszników USA w regionie. Na cel wzięto m.in. amerykańskie bazy wojskowe. W niedzielę wybuchł pożar na terenie jednej z nich, zlokalizowanej w Bahrajnie.

W poniedziałek nad ranem irański dron uderzył w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju. Następnie pocisk zniszczył cywilny pojazd w Abu Zabi.

Źródła: Reuters, Interia

