Trump ponawia apel do sojuszników z NATO. Chodzi o kluczową cieśninę
Donald Trump ponowił swój apel do państw NATO o pomoc w otwarciu żeglugi w cieśninie Ormuz. Republikanin stwierdził, że część krajów nie chce się włączyć w operację. - Niektórym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat. Chroniliśmy ich przed okropnymi źródłami zewnętrznymi, a oni nie byli aż tak entuzjastyczni - mówił prezydent USA. Apel Trumpa odrzucili między innymi Niemcy, Grecja czy Norwegia.
W skrócie
- Donald Trump ponowił apel do państw NATO o pomoc w otwarciu żeglugi w cieśninie Ormuz, wskazując, że niektóre kraje nie są entuzjastycznie nastawione do wsparcia.
- Niemcy, Norwegia czy Grecja odmówili USA udziału w operacji, argumentując, że to nie jest ich wojna i NATO nie podjęło żadnych decyzji w tym zakresie.
- Unia Europejska zadeklarowała, że celem jest deeskalacja konfliktu i zapewnienie wolności żeglugi oraz poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań.
- Szef polskiej dyplomacji zapowiedział rozważenie prośby USA, jeśli pojawi się oficjalny wniosek do NATO.
Prezydent Stanów Zjednoczonych przemawiał w poniedziałek w Kennedy Center. Został zapytany o wojnę na Bliskim Wschodzie i jego apel do sojuszników z NATO.
Donald Trump stwierdził, że "niektóre kraje" nie chcą pomóc w odblokowaniu kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz.
- Niektórzy są bardzo entuzjastycznie nastawieni, a inni nie. Niektórym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat. Chroniliśmy ich przed okropnymi źródłami zewnętrznymi, a oni nie byli aż tak entuzjastyczni - przekazał republikanin.
Jak dodał republikanin, "poziom tego entuzjazmu ma dla niego znaczenie". Zwrócił się między innymi do Wielkiej Brytanii, wyrażając nadzieję, że kraj ten włączy się w operację w cieśnienie Ormuz.
Londyn zareagował na prośbę Waszyngtonu. Ośmiu marynarzy wyspecjalizowanych w zwalczaniu min morskich zostanie rozmieszczonych w Zatoce Perskiej. Władze na Wyspach zdecydowały o powołaniu zespołu jako kompromisu między oczekiwaniami USA a obawą przed pogorszeniem stosunków z Iranem.
Donald Trump o nowym przywódcy Iranu. "Ludzie mówią, że został ranny"
Donald Trump przyznał, że docierają do niego sprzeczne informacje na temat przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego. - Ludzie mówią, że został ranny. Inni mówią, że nie żyje - relacjonował.
Republikanin zapewnił, że Iran kanałami dyplomatycznymi negocjuje z Amerykanami i "chce zawrzeć umowę". Nie podał jednak żadnych szczegółów.
Trump pytany o irańską opozycję przyznał, że to odważni ludzie, ale nie posiadają broni, co faktycznie uniemożliwia im przejęcie władzy w państwie.
Cieśnina Ormuz. Donald Trump z apelem do sojuszników, jest odpowiedź z Niemiec
Kilku sojuszników USA oświadczyło w poniedziałek, że nie ma w najbliższej przyszłości planów wysłania okrętów w celu odblokowania cieśniny Ormuz.
- Nie sądzę, aby NATO podjęło jakąkolwiek decyzję w tym kierunku lub mogło przejąć odpowiedzialność za cieśninę Ormuz. Gdyby tak było, organy NATO odpowiednio by się tym zajęły - mówił szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul.
W podobnym tonie wypowiedział się minister obrony Niemiec. - Czego Trump oczekuje od garstki europejskich fregat, czego nie może zrobić potężna marynarka wojenna USA? To nie jest nasza wojna, to nie my ją rozpoczęliśmy - wyjaśnił Boris Pistorius.
Głos zabrała również szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. - Ministrowie państw UE potwierdzili, że naszym celem jest deeskalacja (konfliktu - red.), a także zapewnienie wolności żeglugi (przez cieśninę Ormuz - red.) - przekazała po spotkaniu Rady UE ds. Zagranicznych Kaja Kallas.
Bruksela pracuje "nad rozwiązaniami dyplomatycznymi dla cieśniny Ormuz" - poinformowała polityk. Zarazem zaznaczyła, że wojna na Bliskim Wschodzie "nie jest wojną Europy".
Interwencja w cieśninie Ormuz? Sikorski przekazał stanowisko Polski
W sprawie wypowiedział się szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek, że Polska rozpatrzy prośbę Donalda Trumpa, jeśli Amerykanie wystąpią z odpowiednim wnioskiem do NATO.
- Jeżeli pojawi się wniosek do NATO, by dyskutować o ochronie cieśniny Ormuz, to z uwagi na szacunek i sympatię dla naszego amerykańskiego sojusznika będziemy to rozważać - zapewnił szef MSZ.
Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowali Iran, Teheran dokonuje uderzeń odwetowych
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od ataku sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran. W wyniku zmasowanego uderzenia zabity został najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.
Teheran zapowiedział odwet i ataki na sojuszników USA w regionie. Na cel wzięto m.in. amerykańskie bazy wojskowe. W niedzielę wybuchł pożar na terenie jednej z nich, zlokalizowanej w Bahrajnie.
W poniedziałek nad ranem irański dron uderzył w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju. Następnie pocisk zniszczył cywilny pojazd w Abu Zabi.
Źródła: Reuters, Interia