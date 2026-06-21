W skrócie Donald Trump zapewnił, że w okresie zawieszenia broni w cieśninie Ormuz nie będą pobierane opłaty tranzytowe, a ewentualne opłaty mogą być nałożone tylko przez USA w przypadku niepowodzenia negocjacji.

Według słów wiceprezydenta USA J.D. Vance, porozumienie z Iranem nie przewiduje pobierania opłat od statków. Rozmowy na temat cieśniny będą dotyczyć bezpieczeństwa żeglugi.

Iran w sobotę ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz w odpowiedzi na ataki w południowym Libanie. Dowództwo Centralne USA poinformowało jednak, że ruch w cieśninie pozostał nienaruszony.

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Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę, że Iran nie będzie pobierał opłat tranzytowych od statków przepływających przez cieśninę Ormuz ani w okresie zawieszenia broni, ani po nim.

"Przez 60 dni w okresie zawieszenia broni w cieśninie Ormuz NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH i po jego upływie też NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH, chyba że zostaną one nałożone przez Stany Zjednoczone Ameryki i w ich imieniu, w przypadku braku zawarcia umowy, za usługi świadczone w charakterze anioła stróża krajom Bliskiego Wschodu, w celu zwrotu kosztów poniesionych w przeszłości, obecnie i w przyszłości" - napisał Trump na swojej platformie na Truth Social.

Cieśnina Ormuz. Vance wykluczył, by porozumienie z Iranem umożliwiało pobieranie opłat

Wpis prezydenta USA to komentarz do wątpliwości powstałych w wyniku podpisania wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Zapisy umowy mówią, że przez 60 dni negocjacji na temat ostatecznej wersji dokumentu żegluga przez Ormuz będzie swobodna i nie będzie podlegała opłatom. Po tym okresie jednak tekst zdaje się sugerować możliwość takich opłat.

Porozumienie mówi, że w przyszłości "Islamska Republika Iranu przeprowadzi dialog z Sułtanatem Omanu w celu określenia przyszłej administracji i usług morskich w cieśninie Ormuz, w porozumieniu z innymi państwami nadbrzeżnymi Zatoki Perskiej", zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym.

Komentując te zapisy w czwartek, wiceprezydent USA J.D. Vance wykluczył, by umożliwiały one przyszłe pobieranie opłat od statków i podkreślił, że w procesie rozmów na temat cieśniny będą uczestniczyć nie tylko Iran i Oman - państwa, które według doniesień rozmawiały na temat poboru opłat - ale też inne państwa Zatoki Perskiej. Według Vance'a rozmowy te miałyby dotyczyć bezpieczeństwa żeglugi, a nie podatków.

Porozumienie USA-Iran. Do Szwajcarii przybyli wysłannicy Trumpa

Donald Trump wcześniej niejednokrotnie sugerował, że to Stany Zjednoczone mogą pobierać opłaty za żeglugę. W jednej z takich wypowiedzi mówił, że mógłby to robić "wspólnie z ajatollahem", choć potem wycofał się z tych deklaracji.

Wypowiedź prezydenta USA padła w momencie, gdy jego wysłannicy - Steve Witkoff i Jared Kushner - przybyli do Szwajcarii na rozpoczynające się w niedzielę techniczne negocjacje z Iranem na temat końcowego porozumienia, w tym również przyszłości cieśniny Ormuz.

Do Witkoffa i Kushnera dołączy stojący na czele delegacji USA wiceprezydent J.D. Vance, który w sobotę odleciał z Waszyngtonu do Szwajcarii.

Iran zamknął cieśninę Ormuz. USA stanowczo zaprzeczyły

Dodajmy, że w sobotę centralne dowództwo wojskowe Iranu powiadomiło, że po raz kolejny zamknęło cieśninę Ormuz "w odpowiedzi na izraelskie ataki na południowy Liban". Uderzenia te Teheran określił jako naruszenie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

"Niniejszym ogłaszamy, że cieśnina Ormuz zostanie zamknięta dla ruchu statków; należy zauważyć, że ten pierwszy krok jest odpowiedzią na złamanie obietnicy przez wroga, a jeśli agresja będzie trwała, zaplanowane i podjęte zostaną dalsze kroki, aby zmusić wroga do wywiązania się ze swoich zobowiązań" - zaznaczono w oświadczeniu.

Ponowne nałożenie blokady na cieśninę Ormuz potwierdziło dowództwo floty Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W oświadczeniu wydano zakaz zbliżania się do wód cieśniny dla wszystkich statków - w przypadku naruszeń grozić będzie im niebezpieczeństwo.

Z kolei Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) powiadomiło - już po komunikatach ze strony Iranu - że ruch w cieśninie jest nienaruszony. "Bezpieczny przepływ przez międzynarodowy szlak wodny pozostał dziś nienaruszony, przepłynęło 55 statków handlowych, przewożąc duże ilości ładunków i ponad 17 milionów baryłek ropy naftowej na rynki światowe" - stwierdzono.





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