W skrócie Donald Trump razem z przywódcami Egiptu, Turcji i Kataru podpisał przełomowy plan pokojowy dla Strefy Gazy.

Plan obejmuje zawieszenie broni, odbudowę regionu i finalne wyłonienie nowej administracji Strefy Gazy.

Mimo podpisania dokumentu wątpliwości budzi brak zgody Hamasu na rozbrojenie i międzynarodowy nadzór.

Donald Trump opuścił Egipt kilkanaście minut po 20 czasu polskiego.

Wcześniej prezydent USA uczestniczył w szczycie pokojowym w Szarm el-Szejk, gdzie wraz z przywódcami Egiptu, Turcji i Kataru podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy po wojnie Hamasu z Izraelem.

W wydarzeniu wziął udział prezydent Autonomii Palestyńskiej, lecz zabrakło premiera Izraela Binjamina Netanjahu.

- Zajęło trzy tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma - powiedział Trump, podpisując dokument. Ogłosił później, że jest to "monumentalny dzień w historii świata".

Tekstu dokumentu podpisanego przez liderów nie ujawniono, jednak wcześniej Biały Dom podkreślał, że to 20-punktowy plan pokojowy dla regionu przedstawiany wcześniej przez samego Donalda Trumpa.

Pierwsza część planu zakładała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się ze Strefy Gazy wojsk izraelskich oraz wymianę zakładników pomiędzy Hamasem a Izraelem. To już się stało.

Strefa Gazy. Co zakłada plan pokojowy Donalda Trumpa?

Według Trumpa plan pokojowy jest bardzo kompleksowy, zawiera wiele przepisów i zasad. Co zawierają kolejny punkty?

Mowa m.in. o odbudowie Strefy Gazy, która zostanie zdemilitaryzowana. Plan zakłada likwidację fabryk broni i amunicji, a także infrastruktury, która służyła terrorystom Hamasu.

W Strefie Gazy ma zostać zapewniony dostęp do infrastruktury, wody, jedzenia czy leków.

nowa administracja palestyńska. W kolejnych krokach władzę nad Gazą przejąć ma tak zwana "Rada Pokoju", na której czele ma stanąć prezydent USA. Ma być to zarząd jedynie tymczasowy. Następnie skompletowana zostać ma

Przedstawiając uczestników szczytu w Szarm el-Szejk, przywódców ponad 30 państw z pięciu kontynentów, Trump stwierdził - wskazując zwłaszcza na państwa Zatoki Perskiej - że mają oni ogromne bogactwa, które przeznaczą na odbudowę Strefy Gazy.

Mimo retoryki amerykańskiego prezydenta oraz złożonych podpisów nadal istnieje wiele wątpliwości w sprawie szans wdrożenia niektórych z jego punktów. Hamas dotąd nie zgodził się na rozbrojenie, wykluczenie z przyszłych rządów Gazy ani na międzynarodowy nadzór.

