W skrócie Stany Zjednoczone i Iran poinformowały o wznowieniu ruchu morskiego w cieśninie Ormuz po zawarciu porozumienia pokojowego.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że szlak przez cieśninę Ormuz ma zostać całkowicie otwarty w piątek, a irańskie media potwierdziły przepłynięcie tankowców przez obszar objęty blokadą.

Podanie informacji o porozumieniu Stanów Zjednoczonych i Iranu spowodowało wzrost na światowych giełdach oraz spadek cen ropy.

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W cieśninie Ormuz wznowiono ruch morski - poinformowały Stany Zjednoczone oraz Iran. Jak twierdzi Donald Trump, w piątek szlak ma zostać "całkowicie otwarty", co jest następstwem porozumienia pokojowego zawartego między Teheranem a Waszyngtonem.

Przełomową wiadomość w kontekście kluczowej drogi morskiej prezydent USA przekazał w poniedziałek po przylocie do francuskiego Evian-les-Bains, gdzie odbywa się szczyt G7.

Donald Trump zapowiada. Cieśnina Ormuz zostanie "całkowicie otwarta"

Zamknięcie cieśniny Ormuz, do którego doszło w związku z atakiem połączonych sił Izraela i USA na Iran, rozpoczętym 28 lutego, znacząco wpłynęło na rynek ropy naftowej. Do czasu wybuchu wojny przez szlak przewożono około jednej piątej światowego transportu tego surowca.

- Statki zaczynają wypływać z cieśniny Ormuz, wiele z nich załadowanych ropą - powiedział Trump. Jak stwierdził, nie sądzi, "abyśmy potrzebowali dużej pomocy" w utrzymaniu otwartego szlaku. Dodał przy tym, że "nie jest złym pomysłem", by pojawiły się okręty dwóch czy kilku krajów, ponieważ "nigdy nie wiadomo, co się wydarzy".

W poniedziałek wieczorem informacje w sprawie ruchu w cieśninie przekazały również irańskie media. Jak podano, przez obszar objęty amerykańską blokadą przepłynęły trzy tankowce oraz dwa załadowane statki towarowe.

USA - Iran. Skok na giełdzie po ogłoszeniu porozumienia

Wiadomość o porozumieniu Stanów Zjednoczonych oraz Iranu wywołała wzrost na światowych giełdach, a indeks Dow Jones na Wall Street - jeden z najważniejszych światowych indeksów giełdowych - osiągnął rekordowy poziom. Ceny ropy spadły o niemal pięć procent.

W piątek ma nastąpić oficjalne podpisanie umowy wypracowanej przy udziale pakistańskich mediatorów. Jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników przekazał, że Trump, wiceprezydent USA J.D. Vance oraz przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibar złożyli już podpisy w formie elektronicznej.

Dodał, że amerykański przywódca chce osobiście sygnować dokument, aby "pokazać swoje zaangażowanie w doprowadzenie tej sprawy do pomyślnego rozwiązania".

Źródło: AFP





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