W skrócie USA i Iran doszły do porozumienia w sprawie dwutygodniowego zawieszenia broni, które szybko zostało zagrożone przez odmowę Izraela ws. wstrzymania ataków na Liban.

Przedstawiciele administracji USA wyrażają wątpliwości co do ogłoszonego przez Biały Dom "miażdżącego zwycięstwa", wskazując na brak jasnych strategii i trudności z osiągnięciem satysfakcjonującego rezultatu.

Urzędnicy podkreślają, że chociaż Stany Zjednoczone osiągnęły pewne sukcesy wojskowe przeciwko Iranowi, porozumienie to jedynie forma "kupienia czasu".

W nocy z wtorku na środę, na krótko przed upływem wyznaczonego przez Donalda Trumpa ultimatum, ogłoszono, że USA i Iran doszły do porozumienia w sprawie dwutygodniowego zawieszenia broni.

Kilka godzin później sekretarz wojny Pete Hegseth w trakcie konferencji prasowej odmalował obraz pełnego sukcesu, wymieniając szereg osiągnięć Stanów Zjednoczonych i mówiąc o "historycznym i miażdżącym zwycięstwie", dzięki któremu zrealizowano "każdy z wyznaczonych celów".

Sam rozejm szybko jednak zawisł na włosku - siły Izraela odmówiły wstrzymania ataków na Liban i działający w nim proirański Hezbollah, argumentując, że kraj ten nie jest objęty porozumieniem. W odpowiedzi Iran wznowił blokadę cieśniny Ormuz.

Iran. Donald Trump ogłosił zwycięstwo. Urzędnicy mają wątpliwości

Inną niż Hegseth i sam prezydent Trump opinię na temat "zwycięstwa" USA mają przedstawiciele amerykańskiej administracji, z którymi rozmawiali dziennikarze portalu Politico.

Zobacz również: Joanna Mazur

- Nie mam pojęcia, co mielibyśmy na tym etapie zrobić, co zaoferować lub czym zagrozić Iranowi, aby osiągnąć satysfakcjonujący wynik - stwierdził szczerze przedstawiciel kierowanego przez Hegsetha Departamentu Wojny, dodając, że USA musiałyby "zupełnie zmienić swoje cele strategiczne".

Biały Dom ogłosił także, że amerykańskie siły pozostaną w regionie, aby zapewnić przestrzeganie przez Teheran warunków zawieszenia broni. - Ogłaszanie zwycięstwa poprzez zapowiedź kolejnych ataków na Iran brzmi raczej jak porażka - skwitował azjatycki dyplomata, prosząc o anonimowość.

Wojna na Bliskim Wschodzie. "To niczego nie zmieni"

Eksperci, komentujący przebieg wojny, wydają się zgodni, że Amerykanie, choć nie przejęli kontroli nad cieśniną Ormuz, osiągnęli szereg sukcesów wojskowych - m.in. niemal zniszczyli irańską flotę i zdolności Teheranu do produkcji dronów i pocisków.

- To tak naprawdę niczego nie zmieni. Chyba że w Iranie dojdzie do poważnego powstania… Ale wątpię, żeby tak się stało - powiedział inny urzędnik.

Zobacz również: Dorota Hilger

Rozmówca Politico związany z Białym Domem zauważył z kolei, że wojna z Iranem to "głęboki paradoks" - USA nie są gotowe na "wojnę totalną", więc swoimi atakami jedynie wzmacniają pozycję reżimu.

- Iran wie, że Trump rozpaczliwie chce się z tego wycofać. I zamierzają to wykorzystać, niezależnie od zniszczeń po naszych atakach - powiedział.

Wątpliwości co do działań administracji pojawiają się także wśród polityków. Republikański kongresman Don Bacon, emerytowany generał Sił Powietrznych, mimo przekonania o zagrożeniu, jakie Iran stanowi dla USA, porozumienie postrzega jedynie jako formę "kupienia czasu".

Źródło: Politico

"Polityczny WF": Liberałowie czy konserwatyści. Kto ma więcej uprzedzeń? INTERIA.PL