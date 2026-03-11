Bliski Wschód
Bliski Wschód

Trump ogłasza zwycięstwo z Iranem. "Nie ma już prawie nic do atakowania"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

- Nigdy nie chwalisz się za wcześnie, że wygrałeś. Jednak wygraliśmy - powiedział Donald Trump, komentując wojnę na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA stwierdził, że konflikt z Iranem zakończy się wkrótce, bo "praktycznie nie ma już nic, co można atakować". - Małe to i tamto... - żartował w rozmowie z dziennikarzami.

Donald Trump o konflikcie na Bliskim Wschodzie i operacjach USA przeciwko Iranowi
Donald Trump o konflikcie na Bliskim Wschodzie i operacjach USA przeciwko IranowiJIM WATSON; ATTA KENARE; EYAD BABAAFP

W skrócie

  • Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone "wygrały" wojnę z Iranem, ale nadal ją kontynuują, aby "dokończyć sprawę".
  • Trump powiedział, że konflikt na Bliskim Wschodzie zakończy się "wkrótce", bo "praktycznie nie ma już nic, co można atakować".
  • Izraelski minister obrony Israel Kac powiedział, że wojna z Iranem trwa "bez żadnego limitu czasowego", a według Axiosa urzędnicy USA i Izraela przygotowują się na co najmniej dwa tygodnie ataków.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Stany Zjednoczone "wygrały" wojnę z Iranem, ale będą ją nadal kontynuować, żeby dokończyć sprawę. - W pierwszej godzinie to się skończyło - mówił, cytowany przez agencję Reutera.

Donald Trump o końcu konfliktu z Iranem: Wkrótce

W krótkim wywiadzie dla portalu Axios amerykański przywódca zapewnił z kolei, że wojna na Bliskim Wschodzie skończy się "wkrótce", ponieważ "praktycznie nie ma już nic, co można atakować".

- Małe to i tamto... Za każdym razem, gdy chcę, żeby (coś) się skończyło, to się skończy - powiedział Trump.

Zobacz również:

Donald Trump nie obawia się ataków Iranu na terytorium USA
Bliski Wschód

FBI miało ostrzegać przed planami Iranu na terenie USA. "Nie obawiam się"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    - Wojna idzie świetnie. Jesteśmy daleko przed harmonogramem. Wyrządziliśmy więcej szkód, niż się spodziewaliśmy, nawet w pierwotnym sześciotygodniowym okresie - dodawał prezydent USA. - (Irańczycy - red.) chcieli całą resztę Bliskiego Wschodu. Płacą za 47 lat śmierci i zniszczeń, które sami spowodowali. To jest zemsta. Nie wyjdą z tego tak łatwo - podkreślił.

    "Bez limitu". Odmienne od amerykańskiego zdanie Izraela

    Choć prezydent twierdzi, że operacje w dużej mierze zostały wypełnione, amerykańscy i izraelscy urzędnicy - jak podaje Axios - nie otrzymali jeszcze wewnętrznej dyrektywy wskazującej potencjalną datę przerwania działań na Bliskim Wschodzie.

    Izraelski minister obrony Israel Kac powiedział w środę, że wojna z Iranem trwa "bez żadnego limitu czasowego, tak długo, jak będzie to konieczne, aż osiągniemy wszystkie cele i zdecydowanie wygramy kampanię".

    Zobacz również:

    Atak Hezbollahu na Izrael
    Bliski Wschód

    Operacja "Zwiędłe Ziarno". Ponad 100 rakiet zmierza w stronę Izraela

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      Według Axiosa zarówno urzędnicy USA, jak i Izraela przygotowują się na co najmniej dwa tygodnie ataków na Iran.

      Dowódca Centralnego Dowództwa USA Brad Cooper tłumaczył, że misją amerykańskiego wojska jest pozbawienie Iranu zdolności do zbrojeń i blokowania żeglugi w cieśninie Ormuz. - Siła bojowa USA rośnie, a siła bojowa Iranu maleje - przekonywał na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

      Źródła: Reuters, Axios

      Zobacz również:

      Tankowiec w cieśnienie Ormuz na początku marca. Na grafice rurociągi w Arabii Saudyjskiej i ZEA
      Bliski Wschód

      Świat potrzebuje ich bardziej niż kiedykolwiek. Dwa kluczowe rurociągi

      Bartosz Kołodziejczyk
      Bartosz Kołodziejczyk
      "Polityczny WF": Ostateczny argument za kandydaturą CzarnkaINTERIA.PL

      Najnowsze