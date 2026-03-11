Trump ogłasza zwycięstwo z Iranem. "Nie ma już prawie nic do atakowania"
- Nigdy nie chwalisz się za wcześnie, że wygrałeś. Jednak wygraliśmy - powiedział Donald Trump, komentując wojnę na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA stwierdził, że konflikt z Iranem zakończy się wkrótce, bo "praktycznie nie ma już nic, co można atakować". - Małe to i tamto... - żartował w rozmowie z dziennikarzami.
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Stany Zjednoczone "wygrały" wojnę z Iranem, ale będą ją nadal kontynuować, żeby dokończyć sprawę. - W pierwszej godzinie to się skończyło - mówił, cytowany przez agencję Reutera.
Donald Trump o końcu konfliktu z Iranem: Wkrótce
W krótkim wywiadzie dla portalu Axios amerykański przywódca zapewnił z kolei, że wojna na Bliskim Wschodzie skończy się "wkrótce", ponieważ "praktycznie nie ma już nic, co można atakować".
- Małe to i tamto... Za każdym razem, gdy chcę, żeby (coś) się skończyło, to się skończy - powiedział Trump.
- Wojna idzie świetnie. Jesteśmy daleko przed harmonogramem. Wyrządziliśmy więcej szkód, niż się spodziewaliśmy, nawet w pierwotnym sześciotygodniowym okresie - dodawał prezydent USA. - (Irańczycy - red.) chcieli całą resztę Bliskiego Wschodu. Płacą za 47 lat śmierci i zniszczeń, które sami spowodowali. To jest zemsta. Nie wyjdą z tego tak łatwo - podkreślił.
"Bez limitu". Odmienne od amerykańskiego zdanie Izraela
Choć prezydent twierdzi, że operacje w dużej mierze zostały wypełnione, amerykańscy i izraelscy urzędnicy - jak podaje Axios - nie otrzymali jeszcze wewnętrznej dyrektywy wskazującej potencjalną datę przerwania działań na Bliskim Wschodzie.
Izraelski minister obrony Israel Kac powiedział w środę, że wojna z Iranem trwa "bez żadnego limitu czasowego, tak długo, jak będzie to konieczne, aż osiągniemy wszystkie cele i zdecydowanie wygramy kampanię".
Według Axiosa zarówno urzędnicy USA, jak i Izraela przygotowują się na co najmniej dwa tygodnie ataków na Iran.
Dowódca Centralnego Dowództwa USA Brad Cooper tłumaczył, że misją amerykańskiego wojska jest pozbawienie Iranu zdolności do zbrojeń i blokowania żeglugi w cieśninie Ormuz. - Siła bojowa USA rośnie, a siła bojowa Iranu maleje - przekonywał na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.
