W skrócie Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone "wygrały" wojnę z Iranem, ale nadal ją kontynuują, aby "dokończyć sprawę".

Trump powiedział, że konflikt na Bliskim Wschodzie zakończy się "wkrótce", bo "praktycznie nie ma już nic, co można atakować".

Izraelski minister obrony Israel Kac powiedział, że wojna z Iranem trwa "bez żadnego limitu czasowego", a według Axiosa urzędnicy USA i Izraela przygotowują się na co najmniej dwa tygodnie ataków.

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Stany Zjednoczone "wygrały" wojnę z Iranem, ale będą ją nadal kontynuować, żeby dokończyć sprawę. - W pierwszej godzinie to się skończyło - mówił, cytowany przez agencję Reutera.

Donald Trump o końcu konfliktu z Iranem: Wkrótce

W krótkim wywiadzie dla portalu Axios amerykański przywódca zapewnił z kolei, że wojna na Bliskim Wschodzie skończy się "wkrótce", ponieważ "praktycznie nie ma już nic, co można atakować".

- Małe to i tamto... Za każdym razem, gdy chcę, żeby (coś) się skończyło, to się skończy - powiedział Trump.

- Wojna idzie świetnie. Jesteśmy daleko przed harmonogramem. Wyrządziliśmy więcej szkód, niż się spodziewaliśmy, nawet w pierwotnym sześciotygodniowym okresie - dodawał prezydent USA. - (Irańczycy - red.) chcieli całą resztę Bliskiego Wschodu. Płacą za 47 lat śmierci i zniszczeń, które sami spowodowali. To jest zemsta. Nie wyjdą z tego tak łatwo - podkreślił.

"Bez limitu". Odmienne od amerykańskiego zdanie Izraela

Choć prezydent twierdzi, że operacje w dużej mierze zostały wypełnione, amerykańscy i izraelscy urzędnicy - jak podaje Axios - nie otrzymali jeszcze wewnętrznej dyrektywy wskazującej potencjalną datę przerwania działań na Bliskim Wschodzie.

Izraelski minister obrony Israel Kac powiedział w środę, że wojna z Iranem trwa "bez żadnego limitu czasowego, tak długo, jak będzie to konieczne, aż osiągniemy wszystkie cele i zdecydowanie wygramy kampanię".

Według Axiosa zarówno urzędnicy USA, jak i Izraela przygotowują się na co najmniej dwa tygodnie ataków na Iran.

Dowódca Centralnego Dowództwa USA Brad Cooper tłumaczył, że misją amerykańskiego wojska jest pozbawienie Iranu zdolności do zbrojeń i blokowania żeglugi w cieśninie Ormuz. - Siła bojowa USA rośnie, a siła bojowa Iranu maleje - przekonywał na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

