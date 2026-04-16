"Właśnie odbyłem doskonałą rozmowę z wielce szanownym prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Ci dwaj przywódcy zgodzili się, że w celu osiągnięcia pokoju między ich krajami, oficjalnie rozpoczną 10-dniowe zawieszenie broni o 17 czasu wschodniego (23 czasu polskiego - red.)" - napisał Trump na platformie Truth Social.

"We wtorek oba kraje spotkały się wspólnie w Waszyngtonie po raz pierwszy od 34 lat z naszym sekretarzem stanu Marco Rubio. Nakazałem wiceprezydentowi J.D. Vance'owi, sekretarzowi stanu Marco Rubio i szefowi połączonych sztabów Danowi Razin Cainowi współpracować z Izraelem i Libanem w celu osiągnięcia trwałego pokoju" - dodał.

Prezydent USA stwierdził również, że dotychczas zakończył już dziewięć wojen na całym świecie, a "ta będzie jego 10". Chwilę później Trump napisał również, że zamierza zaprosić prezydenta Libanu i premiera Izraela na spotkanie do Białego Domu. "Obie strony chcą pokoju i wierzę, że dojdzie do tego szybko" - zaznaczył.

Jak informuje agencja Reutera powołując się na źródła w rządzie Izraela, tamtejsza Rada Bezpieczeństwa ma się zebrać niedługo, w celu rozmów na temat zawieszenia broni. Jednocześnie jeden z izraelskich urzędników stwierdził, że w ramach zawieszenia broni Izrael nie wycofa swoich sił z południowego Libanu.

"Z radością przyjmuję ogłoszenie przez prezydenta Trumpa zawieszenia broni, co było głównym żądaniem Libanu od pierwszego dnia wojny i było głównym celem naszego wtorkowego spotkania w Waszyngtonie" - przekazał premier Libanu Nawaf Salam.

