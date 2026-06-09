W skrócie Według Donalda Trumpa porozumienie z Iranem może zostać zawarte w ciągu najbliższych dwóch lub trzech dni, a cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta.

Trump stwierdził, że trwają końcowe negocjacje i nie ma żadnych punktów spornych, jednocześnie blokada irańskich portów przez USA nadal obowiązuje.

Iran i Izrael zgodziły się zaprzestać wzajemnego ostrzału, jednak Iran ostrzegł, że wznowi ataki, jeśli izraelskie działania w południowym Libanie będą kontynuowane.

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Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że porozumienie mające na celu zakończenie wojny z Iranem może zostać osiągnięte "w ciągu dwóch lub trzech dni". Deklarował też, że Iran i Izrael zgodziły się zaprzestać wzajemnego ostrzału.

- Myślę, że jesteśmy bardzo blisko zawarcia bardzo, bardzo dobrej, mocnej i potężnej umowy - powiedział Trump we wtorek o świcie przed wejściem na pokład Air Force One po finałowym meczu NBA w Nowym Jorku.

Donald Trump deklaruje w sprawie Iranu. "Dokument silniejszy niż bombardowanie"

- Jeśli zbombardujemy - co możemy zrobić bardzo łatwo, jeśli tylko zechcemy - i spędzimy kolejne dwa lub trzy tygodnie na bombardowaniu, nie zostanie im nic, a cieśnina (Ormuz) nie będzie otwarta przez wiele miesięcy - zauważył prezydent USA.

- Jeśli przeprowadzimy bombardowanie, wiadomo, że zginie wiele osób. Kto by tego chciał? Ja nie, a będziemy mieli podpisany dokument, który będzie silniejszy niż samo bombardowanie - oznajmił amerykański przywódca.

Stacja CNN przypomina, że w ostatnim czasie doszło do najpoważniejszej eskalacji od czasu wejścia w życie zawieszenia broni na początku kwietnia.

- Wciąż atakowali, a teraz zgodzili się, za moim pośrednictwem, przestać - mówił Trump.

Prezydent USA zapowiada umowę z Iranem. "W końcowej fazie"

- Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia, które w żaden sposób nie pozwoli na posiadanie przez Iran broni jądrowej. Cieśnina (Ormuz) otworzy się natychmiast. Otworzy się natychmiast po podpisaniu, co może nastąpić za dwa lub trzy dni - zapowiadał prezydent USA.

Stwierdził, że jego zdaniem nie ma żadnych punktów spornych, a strony są "bardzo bliskie" osiągnięcia porozumienia. - Tymczasem blokada irańskich portów przez USA trwa - dodał.

- To, co okazało się niezwykle skuteczne, to blokada. Blokada okazała się znacznie skuteczniejsza niż bombardowania i tak naprawdę chodziło o połączenie naszego początkowego natarcia z późniejszą blokadą. Wiecie, ich gospodarka bardzo cierpi i zamierzają zawrzeć umowę - cytuje Trumpa stacja Sky News.

Prezydent nie ujawnił żadnych szczegółów na temat porozumienia z Iranem, nie wyjaśnił też powodów swojej optymistycznej oceny - zauważyła agencja Associated Press.

Bliski Wschód. Zawieszenie broni wisi na włosku

CNN zauważa, że Trump już wcześniej wygłaszał podobne optymistyczne zapewnienia, że porozumienie z Teheranem zostanie wkrótce podpisane. Stacja wyliczyła, że od początku wojny 28 lutego do poniedziałku włącznie Trump 37 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem.

Iran i Izrael wstrzymały wzajemne ataki po wymianie ognia w niedzielę i poniedziałek. Teheran ostrzegł jednak, że uderzenia zostaną wznowione, jeśli izraelskie ataki w południowymLibanie będą kontynuowane.

Stany Zjednoczone chcą, by Iran zrezygnował ze swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, czego Iran odmawia, domagając się ze swej strony złagodzenia sankcji. Żąda też od USA uwolnienia swoich zamrożonych aktywów jeszcze przed zawarciem ostatecznego porozumienia kończącego wojnę, na co z kolei nie zgadza się Trump. Iran dąży też do przejęcia na stałe kontroli nad cieśniną Ormuz, która stanowi ważny szlak dla eksportu paliw z Zatoki Perskiej, i zamierza pobierać opłaty od statków pokonujących tę trasę.





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