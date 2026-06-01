Trump ogłasza przełom na froncie w Libanie. "Wojska zostały już zawrócone"
Nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a wszelkie wojska, które były w drodze, zostały już zawrócone - ogłosił Donald Trump po rozmowie z Binjaminem Netanjahu. Porozumienie poparła proirańska organizacja Hezbollah. "Izrael ich nie zaatakuje i oni nie zaatakują Izraela" - przekazał prezydent USA.
W skrócie
- Donald Trump poinformował, że wojska zmierzające do Bejrutu zostały zawrócone po rozmowie z Binjaminem Netanjahu.
- Porozumienie poparł Hezbollah, a strony uzgodniły, że nie dojdzie do wzajemnych ataków.
- Bejrut był celem izraelskich nalotów po ataku sił koalicji amerykańsko-izraelskiej na Iran.
- Rozejm między USA a Iranem nie obejmował Libanu. Mimo późniejszego zawieszenia broni w tym kraju umowa była wielokrotnie łamana.
Liban był nieustannie atakowany przez Izrael. Część stolicy tego państwa, Bejrutu, opanowali proirańscy bojownicy z Hezbollahu.
Donald Trump ogłosił porozumienie między stronami sporu we wpisie na platformie Truth Social.
"Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a wszelkie wojska, który były w drodze, zostały już wycofane" - ogłosił republikanin.
Izrael - Hezbollah. Walki mają być wstrzymane, Trump ogłasza
Z wpisu prezydenta USA wynika, że negocjatorzy wcześniej przeprowadzili konsultacje z wysoko postawionymi przedstawicielami Hezbollahu.
Rokowania zakończyły się sukcesem. "Zgodzili się, że cała strzelanina zostanie wstrzymana - że Izrael ich nie zaatakuje i oni nie zaatakują Izraela" - podkreślił Trump.
W osobnym wpisie republikanin ocenił negocjacje pokojowe z Teheranem. "Rozmowy z Islamską Republiką Iranu trwają w szybkim tempie" - stwierdził lakonicznie.
Tysiące osób musiało uciekać z Bejrutu. Skutki izraelskich nalotów
Bejrut stał się celem ataków po uderzeniu sił koalicji amerykańsko-izraelskiej na Iran. Tel Awiw dążył do zlikwidowania bojowników i kryjówek proirańskiego Hezbollahu.
Nad libańską stolicą wielokrotnie doszło do nalotów, w których śmierć ponieśli również cywile. Tysiące osób musiało uciekać z zagrożonych rejonów miasta.
Formalnie od 8 kwietnia między USA i Iranem obowiązuje rozejm. Kwestia Libanu nie stała się jego częścią, dlatego ataki Izraela były kontynuowane. Teheran uważał, że sytuacja w Libanie jest powiązana i domagał się natychmiastowego wstrzymania walk.
16 kwietnia osobne porozumienie dotyczyło zawieszenia broni w Libanie, ale umowa była wielokrotnie łamana. Jeszcze w poniedziałek rano Binjamin Netanjahu wydał rozkaz ataku na "cele terrorystyczne" w dzielnicy Bejrutu.
Źródła: Reuters, Interia